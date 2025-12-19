  1. جامعه
وکیل اولیای دم الهه حسین نژاد خبر داد؛

اعلام شماره حساب برای جمع آوری تفاضل دیه الهه حسین نژاد کلاهبرداری است

وکیل اولیای دم مرحومه الهه حسین‌نژاد تأکید کرد: هیچ فراخوان یا شماره حساب رسمی برای جمع‌آوری وجه تفاضل دیه اعلام نشده و هرگونه درخواست مالی در این خصوص کلاهبرداری است.

امیرحافظ سلیمانی، وکیل اولیای دم مرحومه الهه حسین‌نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص موضوع «تفاضل دیه» این پرونده و سو استفاده برخی افراد از این بحث اعلام کرد: تاکنون هیچ‌گونه شماره حساب، شماره کارت یا فراخوانی جهت جمع‌آوری کمک‌های مردمی از سوی اولیای دم یا نمایندگان قانونی آنها اعلام نشده و هرگونه مطلب یا درخواست منتشرشده در این خصوص، فاقد وجاهت قانونی و اعتبار رسمی است.

وی افزود: نظر به تماس‌ها و پیگیری‌های مکرر شهروندان در خصوص نحوه احتمالی واریز وجوه، بدین‌وسیله تأکید می‌کنم هرگونه اعلام شماره حساب یا درخواست واریز وجه به نام این پرونده، غیررسمی بوده و می‌تواند مصداق سوء‌استفاده افراد سودجو و کلاهبردار تلقی شود.

سلیمانی در پایان تاکید کرد: بدیهی است در صورت اتخاذ هرگونه تصمیم قانونی، مراتب صرفاً از طریق مراجع رسمی، وکیل پرونده و رسانه‌های معتبر به اطلاع عموم خواهد رسید.

