اعلام شماره حساب برای جمع آوری تفاضل دیه الهه حسین نژاد کلاهبرداری است

امیرحافظ سلیمانی، وکیل اولیای دم مرحومه الهه حسیننژاد در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص موضوع «تفاضل دیه» این پرونده و سو استفاده برخی افراد از این بحث اعلام کرد: تاکنون هیچگونه شماره حساب، شماره کارت یا فراخوانی جهت جمعآوری کمکهای مردمی از سوی اولیای دم یا نمایندگان قانونی آنها اعلام نشده و هرگونه مطلب یا درخواست منتشرشده در این خصوص، فاقد وجاهت قانونی و اعتبار رسمی است.
وی افزود: نظر به تماسها و پیگیریهای مکرر شهروندان در خصوص نحوه احتمالی واریز وجوه، بدینوسیله تأکید میکنم هرگونه اعلام شماره حساب یا درخواست واریز وجه به نام این پرونده، غیررسمی بوده و میتواند مصداق سوءاستفاده افراد سودجو و کلاهبردار تلقی شود.
سلیمانی در پایان تاکید کرد: بدیهی است در صورت اتخاذ هرگونه تصمیم قانونی، مراتب صرفاً از طریق مراجع رسمی، وکیل پرونده و رسانههای معتبر به اطلاع عموم خواهد رسید.
