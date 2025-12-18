به گزارش خبرنگار مهر، احمد میدری ظهر پنجشنبه در جریان سفر یکروزه خود به استان قزوین و در حاشیه بازدید از بیمارستان تأمین اجتماعی تاکستان با اشاره به ارزیابیهای میدانی انجامشده از مراکز وابسته به سازمان تأمین اجتماعی اظهار کرد: در برخی شعب بیمهای بهویژه در حوزه دریافت حق بیمه، گلایههایی از سوی مردم مطرح است، اما در بخش درمان، خدمات ارائهشده در مجموع رضایتبخش بوده است.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: افزایش ظرفیتها و امکانات بیمارستان تأمین اجتماعی تاکستان از جمله طرحهایی است که مورد تأیید مراجع تصمیمگیر قرار گرفته و پس از تصویب نهایی، مراحل اجرایی آن در کوتاهترین زمان آغاز خواهد شد.
میدری با تأکید بر ضرورت پاسخگویی به نیازهای فوری درمانی تصریح کرد: راهاندازی و تقویت بخش اورژانس این بیمارستان با توجه به قرار گرفتن تاکستان در مسیرهای پرتردد جادهای، از مطالبات منطقی و کارشناسیشده است و باید در اولویت قرار گیرد.
بخشی از آمار بالای معلولیت در استان قزوین ناشی از تصادفات جادهای است
وی ادامه داد: بخشی از آمار بالای معلولیت در استان قزوین ناشی از تصادفات جادهای است و توسعه خدمات اورژانسی، آمبولانسی، همچنین راهاندازی بخشهایی مانند لاندری و دیالیز، از نیازهای ضروری این مرکز درمانی محسوب میشود.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در ادامه به بازدیدهای انجامشده در حوزه اشتغال و تولید اشاره کرد و گفت: در بازدید از انجمن کفش ایران، ظرفیت اشتغالزایی حدود ۷۰۰ نفر در این بخش مطرح شد و ایجاد شهرک صنفی کفاشان با مشارکت بانک رفاه کارگران در دستور کار قرار گرفته است.
میدری افزود: هماهنگیهای لازم با وزارت کشور و استانداری قزوین برای تسریع در اجرای این طرح انجام شده و این وزارتخانه از طرح «طاها» برای توانمندسازی واحدهای تولیدی خرد نیز بهره خواهد گرفت.
وی با اشاره به ظرفیتهای مسکن کارگری در استان قزوین خاطرنشان کرد: مقرر شده به واحدهای صنعتی سرمایهگذار در این حوزه، تسهیلات متناسب با میزان سرمایهگذاری اعطا شود و پیشبینی میشود حدود ۵۰۰ واحد مسکن کارگری با مشارکت سرمایهگذاران احداث شود.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی همچنین از افتتاح و بهرهبرداری یک تصفیهخانه در واحد فولادی استان خبر داد و استفاده از پساب شهری در این واحد صنعتی را اقدامی مؤثر در مدیریت منابع آبی دانست.
میدری در بخش دیگری از سخنان خود به بازدید از یک مرکز نگهداری معلولان بالای ۱۴ سال در تاکستان اشاره کرد و گفت: با همکاری استانداری و از طریق رویکرد مولدسازی، اقدامات لازم برای نوسازی و ایجاد درآمد پایدار در این مجموعه دنبال خواهد شد.
وی در پایان با اشاره به موضوع مشاغل سخت و زیانآور اظهار کرد: آئیننامه مرتبط با این حوزه در مجلس شورای اسلامی در حال بررسی نهایی است و حمایتها باید متناسب با نرخ تورم افزایش یابد؛ این موضوع در دیماه سال جاری در هیئت دولت نیز مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ابراز امیدواری کرد با بهرهگیری از ظرفیتهای استان قزوین، روند توسعه اشتغال، رونق تولید و ارتقای سطح خدمات اجتماعی و درمانی شتاب بیشتری بگیرد.
