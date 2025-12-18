  1. استانها
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی وارد قزوین شد

قزوین ـ وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای انجام سفری یک روزه دقایقی پیش وارد قزوین شد.

به گزارش خبرنگار مهر، احمد میدری صبح پنج شنبه با هدف بازدید از واحدهای صنعتی و اجرای چند طرح حوزه کارگری و درمانی وارد استان قزوین شد و در بدو ورود مورد استقبال استاندار قزوین قرار گرفت.

بازدید از چند واحد صنعتی، خوشه صنعتی کفش دانسفهان، مرکز توانبخشی و بیمارستان شهید رجایی قزوین از جمله برنامه‌های وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در سفر یک‌روزه به این استان است.

همچنین در جریان این سفر، کلنگ ساخت ۴۰۰ واحد مسکن کارگری و یک کلینیک تخصصی با حضور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و استاندار قزوین به زمین زده خواهد شد.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در پایان این سفر، در همایش «وفاق برای سرمایه‌گذاری در ایران ماهر» نیز حضور یافته و سخنرانی خواهد کرد.

