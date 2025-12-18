بازدید وزیر تعاون از مرکز توانبخشی شهید رجایی تاکستان

به گزارش خبرنگار مهر، احمد میدری صبح پنجشنبه در جریان سفر یک‌روزه خود به استان قزوین از مرکز توانبخشی شهید رجایی تاکستان بازدید کرد و از نزدیک در جریان روند خدمات‌رسانی و مشکلات این مرکز قرار گرفت.

در این بازدید، وضعیت نگهداری مددجویان، امکانات موجود و نیازهای زیرساختی مرکز مورد بررسی قرار گرفت و مسئولان مرکز توضیحاتی درباره چالش‌های پیش‌رو ارائه کردند.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به ضرورت ارتقای شرایط نگهداری و بهسازی فضاهای این مرکز، پیشنهاد کرد منابع مالی موردنیاز برای بازسازی و بهبود زیرساخت‌ها از محل طرح‌های مولدسازی تأمین شود.