به گزارش خبرنگار مهر، احمد میدری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حاشیه جلسه امروز هیئت دولت در جمع خبرنگاران در پاسخ به پرسشی درباره ارائه کالابرگ به دهکهای مختلف اظهار کرد: سه دهک اول کالابرگ را دریافت کردهاند و از هفته آینده سایر دهکها کالابرگ را دریافت خواهند کرد.
وی با اشاره به بازدید سال گذشته از ریل باس ورامین - تهران، گفت: در بازدید سال گذشته از راهآهن ورامین - تهران یکی از مطالبات مردم افزایش ریل باسها بود که روز جمعه یا شنبه دو ریل باس تعمیرشده به خط بازمیگردد تا مطالبه مردم در این زمینه پاسخ داده شود.
میدری بیان کرد: مصوبهای داشتهایم تا شرکت راهآهن رجا که از سال ۸۸ به سازمان تأمین اجتماعی واگذار شده بود، عودت داده شود و به جای آن سازمان تأمین اجتماعی وارد پروژههای توسعه میادین گازی شود.
میدری در خصوص برنامههای دولت برای افزایش حقوق کارگران در سال آینده با توجه به روند نرخ تورم، خاطرنشان کرد: در دو هفته آینده و در ۸ دی ماه با کارفرمایان نشستی داریم. در آنجا با تشکلهای کارگری، نظرات گروههای مختلف را مورد بررسی قرار میدهیم.
وی ادامه داد: حالا قانونی هم که در مجلس هست این است که حداقل به اندازه تورم حقوق افزایش پیدا بکند. این قانون در مجلس در حال بررسی است لذا ما اینها را بررسی میکنیم تا بعد تصمیمگیری لازم را انجام دهیم ضمن آنکه باید جلسه خود را برگزار کنیم تا به عدد مورد نظر افزایش حقوقها برسیم.
وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی در پاسخ به سوال خبرنگار مهر در خصوص فعالیتهای بخش تعاون در کشور، گفت: موضوع جدیدی در بخش تعاون که بخواهم به عنوان خبر اعلام بکنم وجود ندارد. هر چند کارهایی که در بخش تعاون انجام میدهیم، بیشتر تسهیل در ثبت تعاونیها است که در حال حاضر باید در دو تا هم سامانه ما آن را ثبت کنند و بعد در اداره ثبت شرکت آن را ثبت کند.
وی ادامه داد: اینها موضوعاتی است که برای آن هماهنگیهای مختلف انجام دادیم که انشاءالله بتواند در یک جا ثبت بشود. این کار اساسی ماست. همین طور در حوزه سالمسازی و شفافسازی تعاونیها اقدامات مختلفی در حال انجام است، تا بتوانیم اختلافاتی که در تعاونیها رخ میدهد، آنها را کاهش بدهیم.
میدری در پاسخ به سوال خبرنگار مهر ادامه داد: ایجاد تعاونی تأمین نیاز هم به عنوان سیاستهایی بوده که همیشه در اداره تعاون دنبال میشده است که انشاءالله آن را همچنان دنبال میکنیم.
