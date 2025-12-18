واکنش حماس به بیانیه ۲۰۰ سازمان بین المللی در حمایت از غزه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز اطلاع رسانی فلسطین، جنبش مقاومت اسلامی حماس در واکنش به بیانیه مشترک سازمان ملل متحد و بیش از ۲۰۰ سازمان امدادرسان بینالمللی تاکید کرد که موانع اعمال شده از سوی رژیم اشغالگر، عملیات انسانی در نوار غزه را به طور جدی به خطر انداخته است.
در بیانیهای که حماس به همین منظور منتشر کرده، آمده است که هشدار سازمان ملل درباره احتمال لغو ثبت فعالیت دهها سازمان امدادی بینالمللی از سوی رژیم صهیونیستی، مستلزم اقدام فوری و جدی جامعه جهانی برای وادار کردن اشغالگران به توقف سیاستهای مجرمانه و بسیج همه ظرفیتها برای امدادرسانی به ملت فلسطین در سایه فاجعه انسانی جاری است.
حماس تاکید کرد که رژیم جنایتکار صهیونیستی به سرکردگی بنیامین نتانیاهو به صورت روشمند با تشدید محاصره، استفاده ابزاری از کمکهای انسانی و محروم کردن غیرنظامیان از ابتداییترین حقوق زندگی، رنج مردم غزه را عمیقتر کرده و این اقدامات تداوم نسلکشی علیه غزه به اشکال مختلف است.
در ادامه بیانیه آمده است که این سیاستها نقض آشکار توافق آتشبس امضا شده با میانجیگری آمریکا بهشمار میرود؛ توافقی که تاکنون با صدها مورد نقض میدانی همراه بوده و منجر به شهادت صدها فلسطینی در اثر حملات مستقیم نظامی یا اخلال در روند امدادرسانی و اسکان آوارگان شده است.
حماس در پایان از دولت آمریکا و میانجیهای ضامن توافق آتشبس خواست با مداخله فوری، اجرای کامل این توافق را تضمین کرده، مانع تداوم نقضهای مکرر رژیم صهیونیستی شوند و این رژیم را به انجام تعهدات انسانی و امدادی خود، از جمله تسهیل فعالیت سازمانهای امدادرسان بینالمللی، ملزم نمایند.
پیش از این سازمان ملل متحد به همراه ۲۰۰ مؤسسه بین المللی انسانی در جهان نسبت به محدودیتهای رژیم صهیونیستی در ممانعت از رسیدن کمکهای انسانی به نوار غزه هشدار دادند.
سخنگوی حماس: شهادت کودکان غزه بر اثر سرما نتیجه تداوم جنایات صهیونیست هاست
از سوی دیگر حازم قاسم سخنگوی جنبش مقاومت اسلامی حماس، اعلام کرد که ادامه جان باختن کودکان در نوار غزه بر اثر سرمای شدید، از جمله آخرین مورد آنکه در شهر خان یونس اتفاق افتاد، یک جنایت آشکار است که در نتیجه تداوم محاصره و جلوگیری رژیم اشغالگر از بازسازی و تأمین سرپناه مناسب پس از نسلکشی در غزه رخ میدهد.
وی افزود که حضور آوارگان، به ویژه کودکان، در چادرها و نبود امکانات اسکان مناسب و وسایل گرمایشی، عامل اصلی این فجایع انسانی است و با وجود تمامی فراخوانها برای ورود خانههای موقت و آغاز بازسازی، جامعه جهانی اقدامی جدی برای نجات کودکان غزه انجام نداده است.
قاسم با اشاره به اینکه کودکان غزه پیشتر زیر بمباران صهیونیستها جان میدادند و اکنون قربانی سرما میشوند، خواستار اقدام فوری و واقعی جامعه بینالمللی برای جلوگیری از تشدید بحران و وقوع مرگهای جمعی شد.
وی همچنین از دولت آمریکا و رئیس جمهور این کشور خواست به رژیم صهیونیستی جهت پایبندی به تعهدات آتشبس، ورود کمکهای انسانی، اسکان واقعی و بازگشایی گذرگاهها فشار وارد کند.
