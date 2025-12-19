  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۲۹ آذر ۱۴۰۴، ۰:۴۳

شهادت ۴۰۰ فلسطینی از زمان اجرای توافق آتش‌بس در غزه

شهادت ۴۰۰ فلسطینی از زمان اجرای توافق آتش‌بس در غزه

از زمان اجرایی شدن توافق آتش‌بس در غزه، دست‌کم ۴۰۰ فلسطینی بر اثر تیراندازی و حملات نیروهای رژیم صهیونیستی به شهادت رسیده‌اند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، منابعی در بیمارستان‌های غزه اعلام کردند که از زمان اجرایی شدن آتش‌بس در اکتبر گذشته، ۴۰۰ فلسطینی در حملات نظامیان رژیم صهیونیستی به شهادت رسیده‌اند که بخش قابل توجهی از قربانیان را غیرنظامیان تشکیل می‌دهند.

جنبش مقاومت اسلامی حماس پنج‌شنبه ۱۷ مهر ۱۴۰۴ با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد که پس از مذاکرات انجام‌شده، توافقی برای توقف جنگ در نوار غزه و اجرای روند تبادل اسرا حاصل شده است. متعاقب آن، ارتش رژیم صهیونیستی نیز ظهر جمعه ۱۸ مهر ۱۴۰۴ با انتشار اطلاعیه‌ای، آغاز اجرای آتش‌بس در غزه را تأیید کرد.

منابع فلسطینی و نهادهای درمانی بارها از نقض مکرر آتش‌بس از سوی رژیم صهیونیستی خبر داده‌اند. نوار غزه همچنان با شرایط بحرانی، کمبود شدید امکانات پزشکی، تداوم محاصره و فشار گسترده بر زیرساخت‌های درمانی و خدماتی روبه‌روست.

کد خبر 6695312

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها