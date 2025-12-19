به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، منابعی در بیمارستان‌های غزه اعلام کردند که از زمان اجرایی شدن آتش‌بس در اکتبر گذشته، ۴۰۰ فلسطینی در حملات نظامیان رژیم صهیونیستی به شهادت رسیده‌اند که بخش قابل توجهی از قربانیان را غیرنظامیان تشکیل می‌دهند.

جنبش مقاومت اسلامی حماس پنج‌شنبه ۱۷ مهر ۱۴۰۴ با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد که پس از مذاکرات انجام‌شده، توافقی برای توقف جنگ در نوار غزه و اجرای روند تبادل اسرا حاصل شده است. متعاقب آن، ارتش رژیم صهیونیستی نیز ظهر جمعه ۱۸ مهر ۱۴۰۴ با انتشار اطلاعیه‌ای، آغاز اجرای آتش‌بس در غزه را تأیید کرد.

منابع فلسطینی و نهادهای درمانی بارها از نقض مکرر آتش‌بس از سوی رژیم صهیونیستی خبر داده‌اند. نوار غزه همچنان با شرایط بحرانی، کمبود شدید امکانات پزشکی، تداوم محاصره و فشار گسترده بر زیرساخت‌های درمانی و خدماتی روبه‌روست.