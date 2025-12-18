  1. بین الملل
۲۷ آذر ۱۴۰۴، ۱۴:۳۰

هشدار ۲۰۰ سازمان بین‌المللی درباره خطر فروپاشی عملیات انسانی در غزه

هشدار ۲۰۰ سازمان بین‌المللی درباره خطر فروپاشی عملیات انسانی در غزه

سازمان ملل متحد به همراه ۲۰۰ مؤسسه بین المللی انسانی در جهان نسبت به محدودیت‌های رژیم صهیونیستی در ممانعت از رسیدن کمک‌های انسانی به نوار غزه هشدار دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فلسطینی شهاب، سازمان ملل متحد و ۲۰۰ مؤسسه بین‌المللی امدادرسان نسبت به خطر فروپاشی کامل فعالیت‌های انسانی در سرزمین‌های فلسطینی، به ویژه نوار غزه هشدار دادند.

در بیانیه مشترکی که سازمان ملل به همراه این مؤسسات منتشر کرد، تاکید شده است که تداوم محدودیت‌ها و موانع موجود، توان نهادهای امدادی برای ارائه خدمات حیاتی به غیرنظامیان را به شدت تحت الشعاع قرار داده است.

سازمان ملل و نهادهای امدادی همچنین تاکید کردند که رژیم صهیونیستی باید تمامی موانع موجود، از جمله روند ثبت‌نام های سیاسی و جهت‌دار برای دریافت کمک از سازمان‌های امدادرسان را برطرف کند تا امکان ادامه کمک‌رسانی انسانی بدون مانع فراهم شود.

