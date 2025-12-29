تامین ۳۶ میلیارد کیلووات ساعت انرژی با ترانسفورماتور عظیم چینی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از «اینترستینگ انجینرینگ»، شبکه برق چین سال گذشته در پی نوسان توان تولید باد در شمالغرب این کشور دچار اختلال گسترده شد و بیثباتی قابل توجهی در شبکه توزیع به وجود آمد.
برای جلوگیری از تکرار چنین رخدادهایی، مهندسان چینی یک ترانسفورماتور هوشمند جریان مستقیم (DC) با ظرفیت ۷۵۰ مگاولتآمپر توسعه دادهاند که به عنوان بزرگترین نمونه جهان معرفی میشود.
این ترانسفورماتور به گونهای طراحی شده که بتواند شبکه برق را هنگام تغییرات شدید ناشی از بادهای سنگین و انرژی خورشیدی مدیریت کند و به این ترتیب، الگوی مدیریت انرژیهای تجدیدپذیر را در سطح جهانی بازتعریف میکند. بر اساس گزارشها، این شرکت «رکورد جهانی بالاترین ظرفیت یک ترانسفورماتور تکمبدلی در حوزه انتقال جریان مستقیم انعطافپذیر» را به ثبت رسانده است.
این دستگاه جریان متناوب (AC) نیروگاهها و شبکههای محلی را به جریان مستقیم (DC) تبدیل میکند که انتقال آن در مسافتهای طولانی کارآمدتر است و به اپراتورها امکان تنظیم سریع جریان را میدهد. همچنین این فناوری در مدیریت نوسانات فرکانسی مشابه رخداد سال گذشته نقش مؤثری ایفا میکند.
طراحی ترانسفورماتور شامل قابلیت مدیریت تغییرات سریع ورودی منابع بادی و خورشیدی، حسگرهای فیبر نوری برای پایش لحظهای دمای داخلی و کنترل میدان مغناطیسی برای کاهش اتلاف انرژی است.
تیم توسعه، آزمایشهای گستردهای از جمله تست در شرایط صاعقه و تغییرات شدید AC و DC روی این سامانه انجام داده و نتایج نشان داده است که دستگاه فراتر از محدودههای طراحیشده نیز پایدار میماند.
این ترانسفورماتور بخشی از سیستم انتقال جریان مستقیم ولتاژ بالا (HVDC) است که برای تبدیل AC به DC در مسیرهای طولانی و سپس بازگرداندن آن به AC در سمت دریافتکننده استفاده میشود.
به گفته رسانههای چینی، این نوآوری میتواند بهطور مؤثری مشکل ناپایداری ناشی از سهم بالای انرژیهای تجدیدپذیر را در مبدأ تولید برطرف کند. این تجهیز قرار است در پروژه انتقال برق «غرب به شرق» چین به کار گرفته شود که برق تولیدی استانهای غربی غنی از انرژیهای پاک را به مناطق شرقی پرمصرف منتقل میکند.
این سیستم که مسیر ۲۳۷۰ کیلومتری میان گانسو تا ژجیانگ را پوشش میدهد، سالانه بیش از ۳۶ میلیارد کیلوواتساعت برق انتقال خواهد داد و به عنوان نخستین سیستم انتقال جریان مستقیم انعطافپذیر با ولتاژ فوقالعاده بالا شناخته میشود که مسافت طولانی، ظرفیت بالا و کنترل بلادرنگ را همزمان ارائه میکند.
