به گزارش خبرنگار مهر، نهمین همایش زیستفناوری با حضور اساتید، پژوهشگران و فعالان حوزه فناوریهای نوین، به میزبانی دانشگاه تربیت مدرس برگزار شد.
مصطفی قانعی دبیر ستاد زیست فناوری معاونت علمی ریاست جمهوری امروز در این همایش با تأکید بر نقش کلیدی تحقیق و توسعه در بقای شرکتهای پیشرفته، گفت: تجربه جهانی نشان میدهد که نوآوری مستمر و پیوند واقعی دانشگاه با صنعت، شرط اصلی زندهماندن اکوسیستم زیستفناوری و تبدیل علم به محصول اثرگذار است.
برتری پتنتهای صنعتی بر دانشگاهی
به گفته وی، در بسیاری از کشورهای پیشرو، تحقیق و توسعه در دل صنعت شکل میگیرد و به همین دلیل تعداد پتنتهای ثبتشده در بخشهای صنعتی بهمراتب بیش از پتنتهای دانشگاهی است. صنعت به دلیل حساسیت نسبت به محصول و بازار، انگیزه بالاتری برای حفاظت از نوآوریهای خود دارد.
دبیر ستاد زیست فناوری معاونت علمی ریاست جمهوری با اشاره به تجربهای در حوزه پژوهش افزود: در مواردی حتی از انتشار مقاله جلوگیری شده تا مسیر تولید محصول و تجاریسازی هموار شود؛ چرا که هدف نهایی پژوهش، خلق ارزش و ارائه محصول کاربردی است.
رمز بقای شرکتهای آمریکایی: نوآوری کوتاهمدت
وی همچنین با اشاره به سیاستهای مالکیت فکری در برخی شرکتهای موفق آمریکایی توضیح داد: برخی محصولات پرفروش عمداً برای دورههای کوتاهتری، مثلاً پنجساله، پتنت میشوند تا شرکتها ناچار باشند شدت تحقیق و توسعه خود را افزایش دهند و به یک محصول خاص دلخوش نمانند. همین نوآوریهای پیدرپی، رمز بقای شرکتهای پیشرفته جهان است که بخش قابلتوجهی از منابع خود را به تحقیق و توسعه اختصاص میدهند.
