پیش بینی افزایش تورم ماهانه و بدتر شدن اوضاع خانوارهای آمریکایی

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از رویترز، ارزیابی کارشناسان نشان می‌دهد که تورم ماهانه در آمریکا در ماه نوامبر سال جاری به بالاترین میزان در یک سال و نیم گذشته رسیده و همین امر در سایه افزایش سرسام‌آور هزینه‌های زندگی، شرایط را برای خانوارهای آمریکایی سخت‌تر کرده است.

دلیل اینکه برای تورم ماه نوامبر آمار رسمی هنوز موجود نیست این است که تعطیلی دولت فدرال طی چند هفته گذشته که طولانی‌ترین تعطیلی دولت فدرال در تاریخ آمریکا به شمار می‌رود، انتشار آمارهای رسمی از سوی نهادهای دولتی را متوقف کرده بود؛ قرار است تا چند روز دیگر آمار تورم ماه نوامبر به طور ناقص منتشر شود اما به خاطر تعطیلی دولت فدرال امکان ارائه آمار تورم ماه اکتبر دیگر فراهم نیست.

اندی اشنیدر، کارشناس ارشد اقتصادی بانک BNP پاریباس فرانسه، می‌گوید: روند کاهش تورم در آمریکا متوقف شده و اوضاع اینگونه است که شرکت‌های آمریکایی و به خصوص آنهایی که در زمینه تولید کالا فعالیت می‌کنند در حال منتقل کردن بار افزایش هزینه‌ها به دوش مردم با بالا بردن قیمت هستند.

کارشناسان از جمله مهمترین دلایل بالا رفتن تورم در آمریکا را اعمال تعرفه‌های سنگین بر واردات کالا از دیگر کشورها به این کشور می‌دانند که از زمان ورود دوباره دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، به کاخ سفید شعله آن دوباره گر گرفته است.