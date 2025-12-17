به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، قیمت طلا در معاملات امروز در پی انتشار گزارش اشتغال آمریکا افزایش یافت. طبق این گزارش، نرخ بیکاری در آمریکا طی ماه گذشته میلادی نسبت به ماه قبل افزایش داشته که این موضوع احتمال کاهش دوباره نرخ بهره از سوی فدرال رزرو را تقویت کرده و به تضعیف شاخص دلار انجامیده است.
بر این اساس، قیمت هر اونس طلا با ۰.۵۱ درصد افزایش به ۴۳۲۴ دلار و ۳۸ سنت رسید. همچنین قیمت معاملات آتی طلا در بازار کامکس نیویورک با رشد ۰.۵۶ درصدی، ۴۳۵۶ دلار و ۷۰ سنت معامله شد.
در همین حال، شاخص دلار به پایینترین سطح خود در دو ماه گذشته کاهش یافته و این مسئله خرید طلا را برای دارندگان سایر ارزها ارزانتر کرده است. بازده اوراق قرضه ۱۰ ساله خزانهداری آمریکا نیز کاهش نشان میدهد.
تحلیلگران معتقدند دادههای جدید بازار کار، فدرال رزرو را بیش از پیش به کاهش دوباره نرخ بهره ترغیب میکند؛ اقدامی که در صورت تحقق، به نفع فلزات گرانبها بهویژه طلا خواهد بود.
اگرچه رشد اشتغال در آمریکا طی ماه نوامبر مثبت بوده، اما نرخ بیکاری در پی بیثباتیهای اقتصادی ناشی از سیاستهای تجاری سختگیرانه دونالد ترامپ، به ۴.۶ درصد افزایش یافته است؛ در حالی که اقتصاددانان نرخ ۴.۴ درصدی را پیشبینی کرده بودند.
کمیته بازار آزاد فدرال آمریکا هفته گذشته نرخ بهره را ۲۵ واحد پایه کاهش داد و اظهارات جروم پاول، رئیس این بانک، نسبت به گذشته ملایمتر ارزیابی شد. انتظار میرود بانک مرکزی آمریکا در سال آینده میلادی دو بار دیگر نیز نرخ بهره را کاهش دهد.
به گفته کارشناسان، فضای نرخ بهره پایین معمولاً به نفع داراییهای بدون بازدهی مانند طلا است. در حال حاضر، سرمایهگذاران چشمانتظار انتشار دادههای مربوط به شاخص قیمت مصرفکننده (CPI) و شاخص هزینهکرد مصرف فردی هستند که قرار است در روزهای پنجشنبه و جمعه منتشر شود.
برخی تحلیلگران پیشبینی میکنند اگر قیمت طلا سال جاری میلادی را بالاتر از ۴۴۰۰ دلار به پایان برساند، در سال ۲۰۲۶ در بازه ۴۸۵۹ تا ۵۵۹۰ دلار معامله خواهد شد.
در میان سایر فلزات گرانبها، قیمت نقره با ۰.۳۸ درصد کاهش به ۶۶ دلار و ۳۰ سنت رسید. نقره در معاملات روز جمعه تا رکورد ۶۴ دلار و ۶۵ سنت افزایش یافته بود. پلاتین نیز با رشد ۴.۱۴ درصدی به ۱۹۲۱ دلار و ۷۶ سنت رسید که بالاترین سطح از سپتامبر ۲۰۱۱ محسوب میشود.
