به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، قیمت نفت در معاملههای امروز (پنجشنبه، ۲۷ آذر) پس از انتشار گزارشهایی مبنی بر آماده شدن آمریکا برای اعمال تحریمهای تازه علیه نفت روسیه در صورت مخالفت مسکو با توافق صلح اوکراین افزایش یافت، زیرا فعالان بازار خطرهای عرضه ناشی از محاصره نفتکشهای ونزوئلا را ارزیابی میکردند.
نفت خام شاخص برنت دریای شمال تا ساعت ۲ و ۵۶ دقیقه بامداد روز پنجشنبه بهوقت گرینویچ با ۴۲ سنت یا ۰.۷ درصد افزایش به ۶۰ دلار و ۱۰ سنت برای هر بشکه رسید.
در همین حال، نفت خام شاخص دابلیوتیآی آمریکا با ۴۴ سنت یا ۰.۷۹ درصد افزایش، ۵۶ دلار و ۳۸ سنت به ازای هر بشکه داد و ستد شد و پس از افزایش اولیه بیش از یک دلار در زمان بازگشایی بازار، بخشی از سود خود را از دست داد.
خبرگزاری بلومبرگ روز چهارشنبه (۲۶ آذر) به نقل از افراد مطلع گزارش داد در صورتی که مسکو با توافق صلح اوکراین و روسیه موافقت نکند آمریکا در حال آمادهسازی دور دیگری از تحریمها علیه بخش انرژی روسیه است.
یک مقام کاخ سفید به خبرگزاری رویترز گفت: دونالد ترامپ، رئیسجمهوری آمریکا، هنوز هیچ تصمیمی درباره تحریمهای روسیه نگرفته است.
تحلیلگران مؤسسه آیانجی (ING) در یادداشتی بیان کردند اقدامهای بیشتر علیه نفت روسیه میتواند در کنار اعلام روز سهشنبه (۲۵ آذر) ترامپ مبنی بر اینکه ایالات متحده نفتکشهای تحریمشده ونزوئلا را مسدود خواهد کرد، خطر عرضه بزرگتری را برای بازار ایجاد کند.
با توجه به چشمانداز مازاد و معامله نفت برنت در سطوح ۶۰ دلار برای هر بشکه، ترامپ فضای بیشتری برای اعمال تحریمهای بیشتر دارد.
گزارش بلومبرگ حکایت از آن دارد که ایالات متحده در حال بررسی هدف قرار دادن ناوگان سایه نفتکشهای روسیه که برای حمل نفت تحریمشده و معاملهگران مرتبط با آن استفاده میشود، است و احتمال دارد اقدامهای تازه در همین هفته اعلام شود.
ولادیمیر پوتین، رئیسجمهوری روسیه، روز چهارشنبه تهدید کرد اگر اروپا با پیشنهادهای واشینگتن برای حلوفصل همکاری نکند، پس از روزها مذاکره بینتیجه، بخش بیشتری از خاک اوکراین را با زور تصرف خواهد کرد.
مؤسسه آیانجی اعلام کرد که محاصره ونزوئلا صادرات روزانه ۶۰۰ هزار بشکه نفت این کشور، بیشتر به چین، را به خطر میاندازد، اما صادرات روزانه ۱۶۰ هزار بشکه به آمریکا احتمالاً ادامه خواهد یافت.
نفتکشهای شرکت آمریکایی شورون طبق مجوز پیشین دولت آمریکا همچنان به سمت ایالات متحده حرکت میکردند.
منابع و دادههای گمرکی نشان میدهد بیشتر صادرات دیگر ونزوئلا روز چهارشنبه متوقف شد، اگرچه شرکت دولتی نفت ونزوئلا (پدوسا) پس از تعلیق عملیات بهدلیل حمله سایبری، بارگیری محمولههای نفت خام و سوخت را از سر گرفت، مشخص نیست محاصره آمریکا چگونه اجرا خواهد شد.
گارد ساحلی آمریکا هفته گذشته گامی بیسابقه در توقیف یک نفتکش ونزوئلا برداشت و منابع گفتند ایالات متحده در حال آماده شدن برای توقیفهای بیشتر از این دست است.
نفت خام ونزوئلا حدود یک درصد از عرضه جهانی را تشکیل میدهد. این کشور بیشتر نفت خود را به چین صادر میکند، اما منابع بازار میگویند تقاضای ضعیف و وجود مازاد نفت خام در مخازن شناور آسیا، تأثیر بازار بر بزرگترین واردکننده جهان را محدود کرده است.
نظر شما