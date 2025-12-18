قیمت جهانی نفت امروز ۲۷ آذر؛ هر بشکه برنت ۶۰ دلار و ۸ سنت

به گزارش خبرگزاری مهر، معاملات آتی نفت برنت که در فوریه منقضی میشود، ۰.۷ درصد افزایش یافت و به ۶۰ دلار و ۸ سنت در هر بشکه رسید. بهای معاملات آتی نفت وست تگزاس اینترمدیت (WTI) آمریکا با ۰.۸ درصد افزایش، به ۵۶ دلار و ۳۹ سنت در هر بشکه رسید. هر دو شاخص روز چهارشنبه، بیش از یک درصد افزایش یافته بودند.
علاوه بر دستور روز سهشنبه دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، برای محاصره دریایی ونزوئلا، گزارشها مبنی بر اینکه واشنگتن در حال آمادهسازی اقدامات سختگیرانهتری علیه بخش انرژی روسیه است، از قیمت نفت حمایت کرد و نگرانیها در مورد ریسک عرضه جهانی را افزایش داد.
محمولههای نفت خام ونزوئلا پیش از این به دلیل سالها تحریمهای آمریکا، محدود شده بود و اقدام اخیر در صورت تشدید تحریمها، میتواند عرضه را بیشتر محدود کند. تحلیلگران شرکت آی ان جی در یادداشتی نوشتند: «سوالات کلیدی این است که اولاً این محاصره چقدر مؤثر خواهد بود و ثانیاً چقدر طول خواهد کشید. این موضوع در تعیین تأثیر آن بر بازار نفت مهم خواهد بود.»
بر اساس گزارش اینوستینگ، تحلیلگران آی ان جی در این باره افزودند: «با توجه به چشمانداز مازاد عرضه و معامله نفت برنت در حدود ۶۰ دلار در هر بشکه، ترامپ فضای بیشتری برای اعمال تحریمهای تهاجمیتر دارد.»
در بخش عرضه، آمار هفتگی اداره اطلاعات انرژی آمریکا نشان داد که ذخایر نفت خام آمریکا در هفته منتهی به ۱۲ دسامبر، ۱.۲۷ میلیون بشکه کاهش یافت که کمتر از پیشبینی کاهش ۲.۴ میلیون بشکهای است. با این حال، این گزارش به افزایش ذخایر سوخت پالایش شده اشاره کرد. ذخایر بنزین ۴.۸۱ میلیون بشکه و ذخایر نفت کوره، ۱.۷۱ میلیون بشکه افزایش یافت که نشاندهنده تقاضای کمتر برای محصولات سوختی است.
نظر شما