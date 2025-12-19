تغییر انتخابات کمیته به نفع ورزش است/ به رای دادگاه کره اعتراض داریم

به گزارش خبرنگار مهر، احمد دنیامالی وزیر ورزش و جوانان، در حاشیه برگزاری انتخابات کمیسیون ورزشکاران کمیته ملی المپیک اظهار داشت: یکی از مهم‌ترین انتخاباتی که در حوزه ورزش کشور با آن مواجه هستیم انتخابات کمیته ملی المپیک است. آنچه برای حاکمیت از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است شفافیت فرآیندها و تحقق عدالت برای افرادی است که حق حضور و حق رأی در این انتخابات دارند. مجمع کمیته ملی المپیک که وظیفه انتخاب رئیس و اعضای هیئت اجرایی را بر عهده دارد باید واجد شرایط قانونی احراز صلاحیت باشد. این شرایط بر اساس قوانین بالادستی تعیین می‌شود که بخشی از آن تابع ضوابط کمیته بین‌المللی المپیک و بخشی دیگر مربوط به ساختار داخلی مجمع است.

وی با اشاره به برگزاری انتخابات کمیسیون ورزشکاران افزود: این دوره انتخابات کمیسیون ورزشکاران به‌صورت سیستمی برگزار می‌شود. بسیاری از ورزشکاران ما در اردوها یا سفرهای برون‌مرزی حضور دارند و امکان رأی‌دادن حضوری برایشان فراهم نبود. در مجموع نزدیک به ۴۰۰ نفر از ورزشکاران واجد شرایط رأی‌دهی هستند که شامل ورزشکاران المپیکی در سه دوره مختلف می‌شود. همچنین تعدادی از ورزشکاران نیز خودشان نامزد این انتخابات شده‌اند. امیدواریم همان‌طور که انتخابات کمیسیون ورزشکاران به شکل مطلوبی برگزار می‌شود در کمیته ملی المپیک نیز شاهد انتخاباتی خوب و شایسته باشیم.

دنیامالی ادامه داد: واقعیت این است که در گذشته چه در سطح فدراسیون‌های جهانی و چه در کمیته بین‌المللی المپیک درباره نحوه برگزاری انتخابات کمیسیون ورزشکاران اعتراض‌ها و نقدهایی وجود داشت اما شرایط نسبت به دوره‌های قبل تغییر کرده و حواشی گذشته تا حد زیادی کاهش یافته است. این بار معتقدم کمیسیون ورزشکاران می‌تواند کمیسیونی توانمند و اثرگذار باشد.

وی در پایان تأکید کرد: عزیزانی که در دوره‌های گذشته عضو این کمیسیون بودند همگی از قهرمانان ارزشمند کشورمان هستند. اکنون فضا برای حضور پررنگ‌تر و مؤثرتر ورزشکاران در فرآیندهای تصمیم‌گیری ورزشی فراهم شده است و ما علاقه‌مندیم ورزشکاران در تصمیم‌گیری‌های مهم ورزش کشور نقش فعال‌تری داشته باشند.

وزیر ورزش و جوانان در واکنش به دو ساله شدن دوره مدیریت کمیته ملی المپیک گفت: بر اساس اساسنامه‌ای که از قبل داشتیم مبنای ما این بود که دوره مدیریت‌ها ۴ ساله و بعد از المپیک باشد. یک زمان مشکل اساسنامه داشتیم و باید آن را اصلاح می‌کردیم و در برگزاری انتخابات ۸-۹ ماه تأخیر داشتیم و دوره عزیزان در آن زمان ۴ سال و ۱۰ ماه شد و در آنجا تأخیر داشتیم. بعد از آن کرونا بود و انتخابات یک سال به تأخیر افتاد. نزدیک به دو سال تأخیر داشتیم و طبیعاتا انتخابات سال بعد ۱۰ شهریور و مقارن حضور ما در بازی‌های آسیایی است که برای ما بسیار مهم است. بعد از آن المپیک جوانان را داریم.

وی در ادامه تاکید کرد: کارشناسی کردیم و از اهالی فن خواهش کردیم و با خرد جمعی قرار است انتخابات این دوره به خاطر شرایط بازی‌ها با اجازه مجمع ۴ ماه به تأخیر بیفتد و دی ماه برگزار شود. با این شرایط دوره مدیریت این دوره ۴ سال و ۴ ماه می‌شود. ما المپیک را در سال ۲۰۲۸ داریم و اگر انتخابات برگزار شود دوره جدید و هیأت اجرایی دو ساله می‌شود و باید مصوبه مجمع را داشته باشیم.

دنیامالی ادامه داد: ابتدا باید اعضای مجمع موافقت کنند که انتخابات ۴ ماه دیرتر برگزار شود و در ادامه موافقت کنند که انتخابات سال آینده در دهه اول دی ماه که نزدیک تغییر سال نو میلادی است برگزار شود و دوره مدیریت ۲ ساله باشد. این دوره تا ۱۴۰۷ خواهد بود و بعد از آن به صورت روال ۴ ساله خواهد بود. خیلی از دوستانی که متوجه شدند حمایت کردند. تصمیم مدیریت درستی است و به نفع ورزش کشور است.

وزیر ورزش و جوانان در واکنش به پرونده دوومیدانی‌کاران ایران در کره جنوبی که دو نفر محکوم و دو نفر تبرئه شدند اینگونه توضیح داد: ابتدا باید از زحمات وزارت امور خارجه خصوصاً سفیر ایران در کره جنوبی تشکر ویژه کنم. رأی اولیه صادر شده و خوشبختانه دو نفر تبرئه شدند و طبق قوانینی که در کشور ما هم وجود دارد به رأی دو نفر دیگر اعتراض می‌کنیم چون حکم عادلانه‌ای نیست و باید برای تجدید نظر برود و این حکم تقلیل پیدا کند.

دنیامالی تاکید کرد: با وجود اینکه دو نفر از بچه‌های ما تبرئه شدند برای دو نفر دیگر حتماً اعتراض خواهیم کرد. طرف مقابل هم می‌تواند اعتراض کند که حکم صادر شده کم است. در حال حاضر ما در حال فراهم کردن شرایط هستیم تا دو نفر از بچه‌های ما که تبرئه شدند به ایران برگردند و تیم حقوقی ما هم پیگیر است تا بتوانیم ان‌شاءالله حکم تبرئه برای دوومیدانی‌کاران دیگر را هم بگیریم.