به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا نصیری پس از کسب دو مدال نقره در مسابقات جهانی وزنهبرداری ۲۰۲۵ و ثبت رکورد ۴۱۵ کیلوگرم مجموع، در رنکینگ جهانی فدراسیون وزنهبرداری جایگاه چهارم را به دست آورد. او با رکورد یک ضرب ۱۸۴ کیلوگرم، دو ضرب ۲۳۱ کیلوگرم و مجموع ۴۱۵ کیلوگرم، به دو مدال نقره در دو ضرب و مجموع رسید و در رنکینگ جهانی فدراسیون وزنهبرداری، جایگاه چهارم را به دست آورد.
علیرضا نصیری در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره آخرین وضعیتاش گفت: آخر هفته مسابقات لیگ وزنهبرداری شروع میشود و من الان یک هفته است که در اردوی تیم مناطق نفت خیز تمرینات را شروع کردم. البته آمادگی صد در صد ندارم چون بعد از دو مسابقه سنگین رقابتهای جهانی و بازیهای کشورهای اسلامی دوباره کار را شروع کردم و الان یک هفته است که اردوهای باشگاهی شروع شده است. تلاش میکنم رقابت خوب و سالم در لیگ داشته باشیم.
ملیپوش وزنهبرداری ایران در مورد شرایط لیگ و مبلغ قراردادها گفت: سطح لیگ به لحاظ فنی همیشه بالا بوده چون وزنهبرداران خوبی در سطح کشور داریم اما تعداد تیمهای حاضر در لیگ زیاد نیست و قراردادها نسبت به سایر رشتههایی دیگر بسیار پایین است. حتی میتوانم به جرأت بگویم قراردادهایی که در لیگ وزنهبرداری بسته میشود خرج یک سال وزنهبردار را هم کفاف نمیدهد. حتی از یک میلیارد هم قراردادها پایینتر است و شاید بالاترین مبلغ قرارداد در لیگ امسال ۴۰۰ میلیون تومان باشد.
وی گفت: واقعاً حضور در لیگ با این مبلغ قراردادها برای ملیپوشان ارزش ندارد به خصوص بعد از دو مسابقه سنگینی که ما پشت سر گذاشتیم. به هر حال هنوز بدن به صد در صد آمادگی نرسیده و باید در مسابقات لیگ شرکت کنند بنابراین احتمال آسیب خیلی بالا میرود. اما وزنهبرداران هم چارهای ندارند و درآمد آنها از طریق همین لیگ به دست میآید. با اینکه مبلغ درآمدها در لیگ وزنهبرداری هم خیلی پایین است اما با این شرایط کنار میآیند. فکر کنم تنها ورزشی هستیم که قراردادهای لیگ ما زیر یک میلیارد است.
نصیری در مورد شانس قهرمانی تیم مناطق نفت خیز گفت: خدا را شکر تیم ما شرایط خیلی خوبی دارد ولی با تیم فولاد سپاهان یک رقابت تنگاتنگی داریم. در هفته اول تیم سپاهان چند امتیاز از تیم مناطق نفت خیز جلو افتاد. البته تیم جوانان مناطق نفت خیز صد در صد در لیگ وزنهبرداری جوانان روی سکوی قهرمانی میرود. امیدواریم در لیگ بزرگسالان هم بتوانیم خوب نتیجه بگیریم و روی سکو برویم.
دارنده مدال نقره مسابقات جهانی در مورد برنامههای آتی بعد از لیگ وزنهبرداری گفت: ما بلافاصله بعد از مسابقات لیگ باید در اردوهای تیم ملی حاضر شویم. مسابقات قهرمانی آسیا در فروردین ماه به میزبانی هند برگزار خواهد شد و برای آن مسابقات باید از همین حال تمرینات را شروع کنیم.
وی همچنین در مورد قرار گرفتن در رنکینگ چهارم فدراسیون جهانی وزنهبرداری عنوان کرد: واقعاً اتفاق خوبی است و امیدوارم مستمر باشد. همه تلاشم را میکنم تا بتوانم در مسابقات مختلف به بهترین و خوش رنگترین مدال برسم.
