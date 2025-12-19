رقابت ۳۰ ورزشکار برای ۱۴ صندلی/ امید به تشکیل ترکیبی بدون طعنه و متلک

به گزارش خبرنگار مهر، ۳۰ ورزشکاری که در بازه زمانی تعیین شده برای نام نویسی کاندیداهای کمیسیون ورزشکاران (۲۸ آبان تا ۸ آذر) اقدام به ثبت نام کردند، روز جمعه (۲۸ آذر) به صورت رسمی وارد آزمون انتخاباتی برای این کمیسیون می شوند تا نتیجه رای گیری میان آنها، ترکیب جدید مهمترین کمیسیون کمیته ملی المپیک را مشخص کند.

بر اساس آئین نامه کمیسیون ورزشکاران، ۱۵ نفر بر اساس نتیجه آرا وارد کمیسیون ورزشکاران می شوند؛ کمیسیونی که با وجود برخورداری از اهمیت و جایگاه بالا در کمیته بین المللی المپیک، طی چهار سال گذشته منفعل ترین و حتی زشت ترین دوره ممکن را در کمیته ملی المپیک ایران سپری کرد.

پایان عمر ترکیبی مدعی اما بی اثر

چهار سال پیش هیاهوی زیادی میان ورزشکاران و در راستای سهم خواهی آنها بابت حضور در کمیسیون ورزشکاران ایجاد شد طوریکه به خاطر این کمیسیون و انتخاباتش صابون اختلاف و بحث‌های نازیبا میان قهرمانان خیلی شدید به تن ورزش کشور مالیده شد.

شدت همهمه ای که ورزشکاران و قهرمانان نامی ورزش کشور آن زمان به خاطر کمیسیون ورزشکاران و سهم خواهی از آن به راه انداختند، به حدی بود که چهره تأسف باری از نشست‌های برگزار شده میان شان منعکس کرد چون بیشتر به متلک در بین آنها گذشت و عدم همدلی و وفاق که با غیبت در نشست‌های بعد از انتخابات نمود پیدا می‌کرد.

همه این نازیبایی ها به این دلیل بود که مدعیان، مدعی بر فعالیت مقتدر و تاثیرگذار در کمیسیون ورزشکاران بودند با این حال عمر چهارساله این کمیسیون در دوره قبل در حالی به پایان رسید که در کل به اندازه انگشتان یک دست هم نشست میان اعضا برگزار نشد و به همین دلیل بعد از انصراف سجاد گنج زاده از ریاست (او تنها ۱۴ ماه رئیس کمیسیون ورزشکاران بود) هیچ رای گیری جدیدی برای انتخاب رئیس جدید انجام نشد و ۲ سال و ۱۰ ماه از دوره چهار ساله کمیسیون با سرپرست گذشت.

علاوه بر این، طی چهار سال گذشته اتفاقاتی پیرامون برخی از اعضای کمیسیون ورزشکاران رقم خورد که عملا پایه و اساس این کمیسیون را متزلزل کرد مثل مهاجرت زودهنگامی که مجتبی عابدینی و حمیده عباسعلی داشتند و عملا ادامه همکاری آنها با کمیسیون ورزشکاران را منتفی می‌کرد، کنار گذاشتن حسین ساوه شمشکی به خاطر دوپینگ در المپیک زمستانی که باعث خالی شدن جایگاه نماینده ورزش‌های زمستانی در کمیسیون شد یا تصمیمی گنج زاده برای کناره گیری گرفت.

علاوه بر این اعضایی مانند حسن یزدانی و محمد علی گرایی از همان ابتدا از حضور در جلسات کمیسیون ورزشکاران امتناع کردند، بازیکنی مانند ندا شهسواری هم به خاطر فعالیت در لیگ ترکیه هیچ وقت در جلسات شرکت نداشت. بعد از مدتی هم دوره قانونی عضویت هادی ساعی در کمیسیون ورزشکاران OCA تمام شد و اینگونه او به صورت خودکار از ترکیب کمیسیون ورزشکاران ایران هم کنار رفت.

امید به تشکیل ترکیبی متحد، زیبا و تاثیرگذار

همه اینها به تدریج نابسامانی در ترکیب کمیسیون ورزشکاران را موجب شد که هیچ وقت برای رسیدگی به آن اقدامی صورت نگرفت و اینگونه این کمیسیون با وجود اهمیت و جایگاهش به منفعل ترین کمیسیون در کمیته ملی المپیک تبدیل شد.

بر همین اساس امید می رود خروجی انتخابات جدید منجر به شکل گیری ترکیبی جدید از ورزشکاران شود که بتوانند کمیسیون ورزشکاران را در آن حد که IOC روی آن تاکید دارد، مطرح کنند و باری از روی دوش خود و هم نوعان شان بردارند.

معرفی ۳۰ کاندیدا برای انتخابات کمیسیون ورزشکاران

۳۰ ورزشکاری که برای حضور در سومین دوره انتخابات کمیسیون ورزشکاران نام نویسی کرده اند، به این شرح هستند:

نگین آلتونی(کاراته)، فاضل اتراچالی(کبدی)، علی پاکدامن(شمشیر بازی)، مهران برخورداری(تکواندو)، فرانک پرتوآذر(دوچرخه سواری)، حسن تفتیان(دوومیدانی)، مهدی جلوه قاضیانی(والیبال)، میر مصطفی جوادی علی آبادی(وزنه برداری)، امیر جوهری خو(تیراندازی)، نجمه خدمتی(تیراندازی)، علی داوودی(وزنه برداری)، رویا داودیان خان(کبدی)، هانیه رستمیان(تیراندازی)، فرزانه رضا سلطانی(اسکی)، دانیال ساوه شمشکی(اسکی)، آرین سلیمی(تکواندو)، رحمان عموزاد خلیلی(کشتی)، فرزانه فصیحی(دوومیدانی)، زهرا کریمی(کبدی)، ناهید کیانی(تکواندو)، محمد رضا گرایی(کشتی)، سجاد گنج زاده(کاراته)، علی لبیب(دوچرخه سواری)، شهربانو منصوریان(ووشو)، الهه منصوریان(ووشو)، امیر مهدیزاده(کاراته)، امین میرزازاده(کشتی)، میلاد وزیری(تیروکمان) و علی یوسفی(وزنه برداری)

ثریا آقایی دیگر کاندیدای ثبت نام شده برای حضور در انتخابات کمیسیون ورزشکاران بود اما از آنجا که وی عضو کمیسیون ورزشکاران کمیته بین المللی المپیک شده است، به صورت اتوماتیک و بدون رای گیری در ترکیب کمیسیون ورزشکاران کمیته ملی المپیک هم قرار می گیرند. بنابراین رای گیری روز جمعه، منجر به تعیین ۱۴ ورزشکار برای عضویت در کمیسیون ورزشکاران خواهد شد.

حق انتصاب برای رئیس کمیته ملی المپیک

البته که طبق بند دوم از ماده ۴ (ترکیب کمیسیون) آئین نامه کمیسیون ورزشکاران، رئیس کمیته ملی المپیک و به منظور حصول اطمینان از برابری منصفانه جنسیتی و رشته های ورزشی و نیز اطمینان از تحقق کلیه شرایط عضویت ذکر شده دراین آئین نامه و دستورالعمل کمیته بین المللی المپیک برای کمیسیون ورزشکاران، در هر زمان می تواند ۴ ورزشکار ار از میان ورزشکاران واجد شرایط طبق تعریف بند یک ماده ۵ آئین نامه به عضویت کمیسیون با حق رای منصوب نماید.