به گزارش خبرنگار مهر، تغییر انتخابات کمیته ملی المپیک جدیدترین و در عین حال مهمترین موضوع پیرامون این نهاد است که می تواند دور جدید انتخابات آن را تحت الشعاع قرار دهد؛ انتخاباتی که طبق روال همیشه باید سال آینده برگزار شود تا نتیجه آن برای چهار سال دیگر ماندگار شود.

در این صورت زمان انتخابات بعدی کمیته ملی المپیک بعد از بازی های آسیایی ۲۰۳۰ می شود درحالیکه درست و قانونی این است که انتخابات بعد از هر دوره بازی های المپیک برگزار شود.

مصطفی هاشمی طبا رئیس سازمان تربیت بدنی وقت که طی سه دوره هم متصدی کمیته ملی المپیک بود نیز بر این مهم تاکید دارد اما در عین حال این مسئله را هم مورد توجه قرار می دهد که رئیس کمیته ملی المپیک برای هر بازه زمانی باید در جریان انتخابات مشخص شود نه شیوه دیگر.

المپیک ملاک ارزیابی رئیس کمیته ملی المپیک است

این مدیر پیشکسوت ورزش در گفتگو با خبرنگار مهر با تاکید بر اینکه طبق اساسنامه و منشور المپیک باید انتخابات کمیته ملی المپیک در هر کشوری بعد از هر دوره بازی های المپیک برگزار شود، گفت: المپیک مبنای ارزیابی مدیریت افراد است و فردی که متصدی کمیته ملی المپیک می شود باید یک فرصت چهارساله تا المپیک و تشکیل و آماده سازی کاروان برای اعزام به آن داشته باشد، بنابراین درست و قانونی این است که انتخابات کمیته ملی المپیک بعد از هر دوره بازی های المپیک برگزار شود نه رویدادهای دیگر مانند بازی های آسیایی.

برگزاری انتخابات بعد از بازی های آسیایی تخلف است

هاشمی طبا تاکید کرد: اگر در رابطه با انتخابات کمیته ملی المپیک و زمان آن، اقدامی غیر از این صورت بگیرد، تخلف است. البته برای برخی تخلفات، مجازاتی نیست اما عملکرد خلاف قانون همیشه می تواند جای نقد داشته باشد. طبق اساسنامه و منشور المپیک هم، انتخابات کمیته باید بعد از بازی های المپیک برگزار شود.

برخی عوامل باعث جابه جایی زمان درست انتخابات شد

وی در واکنش به اینکه «چرا در ایران انتخابات کمیته ملی المپیک همیشه بعد از بازی های آسیایی برگزار شده است؟»، خاطرنشان کرد: اینگونه نیست، من سه دوره ریاست کمیته ملی المپیک را بر عهده داشتم و به یاد دارم که انتخابات همیشه بعد از المپیک بوده است. شاید برخی تاخیرها و جابه جایی در دوره های مختلف، باعث کشیده شدن زمان انتخابات به بعد از بازی های آسیایی شده است اما قطعا این شیوه درست نیست و باید تغییر کند.

انتخابات کمیته باید بعد از المپیک برگزار شود

رئیس سازمان تربیت بدنی وقت همچنین بر اعتبار ۴ ساله نتیجه هر دوره انتخابات کمیته ملی المپیک تاکید کرد و ادامه داد: اعتبار مدت زمان مدیریت افرادی که در انتخابات صاحب رای می شوند باید چهارساله و تا المپیک بعد باشد. البته بعضا برخی اتفاقات مانند استعفا و ... می تواند باعث انتخابات میان دوره و خارج از بازه ۴ ساله شود اما این اتفاقات هم نباید باعث فراموشی لزوم برگزاری انتخابات بعد از هر دوره المپیک شود.

۲ ساله بودن انتخابات سال آینده

«با در نظر گرفتن این مسئله و اهمیت آن، پیشنهادتان برای انتخابات آتی کمیته ملی المپیک چیست؟» هاشمی طبا در پاسخ به این پرسش خبرنگار مهر گفت: به هر حال برای بازگرداندن انتخابات کمیته ملی المپیک به زمان درست و قانونمند، باید تغییراتی در یک مرحله اعمال شود. اینکه انتخابات سال آینده برگزار شود اما نتیجه آن دوساله باشد، شیوه ای است که باعث می شود انتخابات به زمان درست منتقل شود چون در این صورت باید بعد از المپیک ۲۰۲۸ مجدد انتخابات برگزار شود و بعد از آن بازه چهارساله دوباره اجرا می شود.

رئیس کمیته نمی تواند ۶ سال بر سرکار باشد

وی در پاسخ به این پرسش که «اگر مبنا تغییر مدت زمان مدیریت کمیته ملی المپیک در یک دوره است، شاید بتوان انتخابات سال آینده را برگزار کرد اما نتیجه آن برای ۶ سال و تا بعد از المپیک ۲۰۳۲ ملاک عمل باشد. چنین کاری امکان پذیر است؟»، رئیس سازمان تربیت بدنی وقت نظر مخالف با این پیشنهاد داشت و در توضیح آن گفت: نتیجه انتخابات باید حداکثر چهارساله باشد، رئیس منتخب در یک مجمع نمی تواند ۶ سال بر سر کار باشد و در دو دوره متوالی بازی های المپیک متصدی کمیته شود مگر اینکه در این فاصله مجدد انتخاباتی برگزار شده باشد و مجدد رای گرفته باشد.

۲ ساله بودن مدت زمان ریاست هم عرف نیست اما ...

رئیس پیشین کمیته ملی المپیک تصریح کرد: دو ساله بودن نتیجه انتخابات کمیته ملی المپیک هم عرف و طبیعی نیست اما همانطور که گفتم در جریان یک دوره چهارساله مدیریت کمیته ملی المپیک، برخی اتفاقات می تواند منجر به پایان دوره ریاست قبل از اتمام چهارسال و تشکیل مجمع انتخاباتی زودهنگام و تعیین رئیس جدید شود اما این مجمع باید بعد از اولین المپیک پیش رو مجدد تکرار شود تا فاصله چهارساله و المپیک به المپیک انتخابات به هم نخورد.

ملاک باید رای گیری باشد نه صلوات

خبرگزاری مهر در گزارشی با عنوان «دو قطبی برای مدیریت کمیته ملی المپیک/مخالفان مقابل رئیس و هیئت اجرایی» به برخی ابعاد تغییر انتخابات اشاره داشت. گرفتن تائیدیه از اعضای مجمع عمومی ۱۰ دی طبق شیوه ای که از آن به عنوان «صلواتی» در ورزش یاد می‌شود و برای ادامه فعالیت ۲ ساله خود مدیریت فعلی، یکی از موضوعات مطرح در این گزارش بود. نظر شما در این زمینه چیست؟

هاشمی طبا در این مورد گفت: ملاک تعیین رئیس برای کمیته ملی المپیک باید مجمع انتخابات و رای گیری باشد. رئیس باید با رای قانونمند مشخص شود نه شیوه های دیگر. انتخابات هم باید سال آینده در زمان قانونی خود برگزار شود با علم به اینکه نتیجه آن دو ساله است و باید بعد از المپیک ۲۰۲۸ تکرار شود اما اینکه مدیریت فعلی بدون رای گیری تا آن زمان ادامه کار دهد یا نتیجه انتخابات سال آینده تا بعد از دو دوره المپیک دیگر ماندگار شود، درست و منطقی و طبق منشور المپیک نیست.

ملاک ارزیابی رئیس بعد، فرصت ۲ ساله است نه ۴ ساله

معاون رئیس جمهور در دولت دوم هاشمی رفسنجانی و دولت اول سید محمد خاتمی در پایان و در پاسخ به این پرسش که «به نظر شما دو ساله بودن نتیجه انتخابات سال آینده کمیته ملی المپیک تاثیری در گرایش کاندیداها ایجاد نمی کند؟»، گفت: تصدی کمیته ملی المپیک مهم است و می تواند تاثیرگذار باشد حتی اگر دو ساله باشد. حضور در انتخابات هم از اجبار یا تعارف نیست. افراد باید برای آن کاندیدا شوند، حالا با این علم که دو سال می توانند رئیس باشند اما به گونه ای عمل کنند که زمینه رای اعتماد در مجمع بعد را هم مهیا کنند. قطعا ملاک ارزیابی عملکرد آنها هم در المپیک بعد، بر اساس مدیریت ۲ ساله است نه ۴ ساله.