به گزارش خبرنگار مهر، علی نیکزاد ظهر جمعه در حاشیه آئین کلنگزنی منطقه ویژه هوش مصنوعی و فناوری اطلاعات زرینشهر، با بیان اینکه این پروژه یکی از اقدامات بزرگ و اثرگذار در حوزه توسعه فناوریهای نوین است، اظهار کرد: راهاندازی منطقه ویژه هوش مصنوعی در زرینشهر میتواند نقش تعیینکنندهای در جذب سرمایه، خلق ثروت، اشتغالزایی و تقویت زیستبوم نخبگانی کشور ایفا کند.
وی افزود: این منطقه با محوریت مشارکت بخش خصوصی و تمرکز بر اقتصاد دیجیتال و دانشبنیان شکل گرفته و مجلس شورای اسلامی نیز پیشتر با تصویب قانون حمایت از شرکتهای دانشبنیان و همچنین قانون مرتبط با هوش مصنوعی، بستر حقوقی لازم برای توسعه چنین طرحهایی را فراهم کرده است.
نایبرئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به بازدید خود از منطقه ویژه اقتصادی سایبری فولادشهر عنوان کرد: این منطقه با وسعت ۲۳۰ هکتار و استقرار چند شرکت دانشبنیان، ظرفیت ارزشمندی برای توسعه صنایع فناورانه کشور دارد و مجلس با همکاری مدیریت استان اصفهان، از فرایند تصویب نهایی آن در هیأت وزیران حمایت خواهد کرد.
وی با تأکید بر جایگاه تاریخی اصفهان در پیشرفت صنعتی و علمی کشور گفت: استان اصفهان امروز با نگاه به آینده، به سمت صنایع پاک، فناوریهای نوین و حفظ محیطزیست حرکت کرده و در حوزه ایجاد و توسعه صنایع IT و ICT بهعنوان یکی از استانهای پیشرو کشور شناخته میشود.
نیکزاد مشارکت فعال بخش خصوصی در این پروژهها را نقطه قوت دانست و بیان کرد: حضور سرمایهگذارانی که از اعتبار، دانش فنی و منابع مالی کافی برخوردارند، تضمینکننده موفقیت این مناطق ویژه است و میتواند زمینهساز تحولات مهمی در تولید و صادرات مبتنی بر فناوریهای نوین باشد.
وی ابراز امیدواری کرد که با راهاندازی این مناطق، اقتصاد کشور بیش از گذشته بر پایه دانش، هوش مصنوعی و روشهای نوین مدیریتی و صنعتی استوار شود و گفت: استفاده از ظرفیتهای دیجیتال و فناوریهای پیشرفته، مسیر جدیدی را برای خلق ثروت و توسعه پایدار فراهم خواهد کرد.
نایبرئیس مجلس شورای اسلامی در پایان تأکید کرد: مجلس شورای اسلامی با همکاری دولت و همراهی مدیریت ارشد استان اصفهان، از این طرحها حمایت خواهد کرد؛ چرا که توسعه مناطق ویژه دانشبنیان همچون منطقه هوش مصنوعی زرینشهر، ضرورتی اجتنابناپذیر برای آینده اقتصاد کشور است و باید جهتگیری سرمایهگذاریها بهطور جدی به سمت چنین پروژههایی تغییر یابد.
