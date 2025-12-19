به گزارش خبرنگار مهر، مهدی جمالینژاد ظهر جمعه در حاشیه آئین کلنگزنی منطقه ویژه هوش مصنوعی و فناوری اطلاعات زرینشهر اظهار کرد: امروز با حضور نایبرئیس مجلس شورای اسلامی، عملیات اجرایی نخستین منطقه ویژه هوش مصنوعی کشور با مشارکت بخش خصوصی در زرینشهر آغاز میشود؛ طرحی که میتواند نقطه عطفی در مسیر توسعه فناوریهای نوین ایران باشد.
وی با اشاره به تجربه موفق شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان افزود: همانگونه که این شهرک در دهه ۸۰ برای نخستینبار در کشور ایجاد شد و بعدها به الگویی ملی تبدیل شد، منطقه ویژه هوش مصنوعی زرینشهر نیز میتواند مدلی الهامبخش برای سایر استانها باشد و جایگاه علمی و فناورانه کشور را ارتقا دهد.
استاندار اصفهان با بیان اینکه توسعه هوش مصنوعی امروز در صدر اولویتهای کلان کشور قرار دارد، تصریح کرد: این حوزه از دغدغههای جدی مقام معظم رهبری، رئیسجمهور و مجموعه دولت است و راهاندازی این منطقه ظرفیت آن را دارد که دستاوردهای فناورانه خود را به سطح ملی گسترش دهد.
وی خاطرنشان کرد: منطقه ویژه هوش مصنوعی زرینشهر میتواند بهعنوان موتور محرک پروژههای دانشبنیان عمل کرده و زمینه اتصال نخبگان، شرکتهای فناور و سرمایهگذاران را فراهم کند.
جمالینژاد با اشاره به پیامدهای مثبت زیستمحیطی این طرح برای استان گفت: اصفهان سالهاست با تبعات صنایع آلاینده دستوپنجه نرم میکند و توسعه صنایع نوین، پاک و کربنصفر مانند هوش مصنوعی میتواند راهکاری مؤثر برای کاهش فشارهای زیستمحیطی و بهبود کیفیت زندگی در استان باشد.
وی در پایان تأکید کرد: این نوع صنایع قابلیت تکثیر در نقاط مختلف استان را دارند و میتوانند بدون آسیب به محیطزیست، اشتغال پایدار، خلق ثروت و تحول اقتصادی را برای اصفهان و کشور به همراه داشته باشند.
