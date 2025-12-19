سقوط پهپاد اسرائیلی در جنوب لبنان

به گزارش خبرگزاری مهر، خبرنگار المیادین در جنوب لبنان امروز جمعه از سقوط یک پهپاد اسرائیلی خبر داد.
خبرنگار این رسانه لبنانی اعلام کرد که یک پهپاد اسرائیلی در روستای عدیسه در جنوب لبنان سقوط کرده است.
گفتنی است تشدید تنشها و افزایش حملات هوایی رژیم صهیونیستی به جنوب لبنان در حالی صورت میگیرد که مقامات لبنانی گفتهاند، هشدارهایی از طرفهای عربی و بینالمللی دریافت کرده اند مبنی بر اینکه رژیم صهیونیستی در حال آمادهسازی برای یک عملیات نظامی گسترده علیه لبنان است.
در همین حال، رسانههای رژیم صهیونیستی مدعی شدند که ارتش این رژیم آمادهسازی طرح حمله گسترده علیه مواضع حزبالله را تکمیل کرده است.
