وزیر لبنانی: ارتش ما توان مقابله با اسرائیل را ندارد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، عادل نصار وزیر دادگستری لبنان گفت که ارتش این کشور توانایی مقابله نظامی با رژیم صهیونیستی را ندارد.

وی در عین حال با اتخاذ مواضع متناقض به جای حمایت از سلاح مقاومت مدعی شد که انحصار سلاح در دست دولت به معنی خدمت به رژیم صهیونیستی نیست بلکه در راستای تقویت حاکمیت لبنان و مقابله با تل آویو در محافل بین المللی صورت می‌گیرد!

نصار اضافه کرد که تنها راه پیش روی لبنان مقابله با رژیم صهیونیستی در مسیر سیاسی است.

این در حالی است که شیخ نعیم قاسم دبیرکل حزب الله لبنان و دیگر شخصیت‌های مقاومت این کشور بارها اعلام کرده‌اند سلاح مقاومت در راستای مبارزه با اشغالگران صهیونیست و دفاع از تمامیت ارضی لبنان به کار گرفته می‌شود اما بیروت به دنبال اجرای خواسته‌های آمریکا و رژیم صهیونیستی برای خلع سلاح این نیروها است.

همچنین از زمان اجرای آتش بس در لبنان تاکنون رژیم صهیونیستی طی صدها حمله علیه این کشور باعث شهادت ۳۴۰ تن شده است.