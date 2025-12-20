هشدار نسبت به نقشه آمریکا علیه لبنان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المعلومه، نضال عیسی تحلیلگر امور سیاسی لبنان هشدار داد که آمریکا در حال اجرای یک توطئه خطرناک در این کشور با هدف گسترش بی ثباتی و ناامنی داخلی است.

وی افزود: تحرکات آمریکا در راستای هدف قرار دادن اوضاع داخلی لبنان و تضعیف نهادهای حاکمیتی این کشور با سوء استفاده از بحران‌های اقتصادی و سیاسی است تا در نهایت به اختلافات داخلی دامن زده شود.

عیسی بیان کرد: مقابله با این توطئه آمریکا نیازمند اتخاذ یک موضع ملی یکپارچه است تا مانع حرکت لبنان به سمت آشوب‌های داخلی شویم.

وی اضافه کرد که نقشه آمریکایی سعودی برای خلع سلاح مقاومت با هدف کشاندن لبنان به سمت عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی صورت می‌گیرد.