  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۲۹ آذر ۱۴۰۴، ۱۱:۱۵

هشدار نسبت به نقشه آمریکا علیه لبنان

هشدار نسبت به نقشه آمریکا علیه لبنان

تحلیلگر لبنانی نسبت به نقشه خطرناک آمریکا علیه این کشور با سوء استفاده از بحران‌های اقتصادی و سیاسی هشدار داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المعلومه، نضال عیسی تحلیلگر امور سیاسی لبنان هشدار داد که آمریکا در حال اجرای یک توطئه خطرناک در این کشور با هدف گسترش بی ثباتی و ناامنی داخلی است.

وی افزود: تحرکات آمریکا در راستای هدف قرار دادن اوضاع داخلی لبنان و تضعیف نهادهای حاکمیتی این کشور با سوء استفاده از بحران‌های اقتصادی و سیاسی است تا در نهایت به اختلافات داخلی دامن زده شود.

عیسی بیان کرد: مقابله با این توطئه آمریکا نیازمند اتخاذ یک موضع ملی یکپارچه است تا مانع حرکت لبنان به سمت آشوب‌های داخلی شویم.

وی اضافه کرد که نقشه آمریکایی سعودی برای خلع سلاح مقاومت با هدف کشاندن لبنان به سمت عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی صورت می‌گیرد.

کد خبر 6695680

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها