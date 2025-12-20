پرواز گسترده پهپادهای اسرائیلی بر فراز ضاحیه بیروت+فیلم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، منابع لبنانی از پرواز گسترده پهپادهای اسرائیلی بر فراز بیروت خبر دادند.

منابع محلی گزارش دادند که پهپادهای ارتش رژیم صهیونیستی از ساعات اولیه صبح به طور گسترده و مداوم در آسمان بیروت در حال پرواز هستند.

خبرنگار النشره لبنان اعلام کرد: پهپاد اسرائیلی هم اکنون در حال پرواز بر فراز ضاحیه بیروت است.

این رسانه لبنانی همچنین از پرواز پهپاد چاسوسی اسرائیلی از نوع ام کا بر فراز منطقه حاصبیا العرقوب خبر داد.

همچنین خبرنگار النشره به پرواز پهپادهای اسرائیلی بر فراز جولان اشغالی و مناطقی که نظامیان اسرائیلی در سوریه تحت اشغال دارند، اشاره کرد.

همزمان شبکه المنار از تیراندازی نظامیان اسرائیلی در جاده فرعی میان شهرک های العدیسه و کفرکلا در جنوب لبنان خبر داد.

این تحرکات رژیم صهیونیستی در راستای تداوم نقض آتش بس لبنان است. این رژیم همچنان مناطقی را در جنوب لبنان تحت اشغال خود دارد.