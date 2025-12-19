مقام روس: آماده مذاکرات مؤثر برای پایان جنگ اوکراین هستیم

به گزارش خبرگزاری مهر، «لئونید اسلوتسکی» رئیس کمیته امور بینالملل مجلس دومای روسیه در گفتوگو با شبکه الجزیره با تأکید بر خطوط قرمز امنیتی مسکو اعلام کرد روسیه علیرغم ارائه امتیازهای قابل توجه برای پایان دادن به جنگ اوکراین، همچنان بر حفظ امنیت ملی خود پافشاری میکند.
این مقام روس گفت: ما آماده انجام مذاکراتی مؤثر برای پایان دادن به جنگ اوکراین هستیم و مصرّانه بر حفاظت از امنیت ملی خود تأکید داریم.
این اظهارات در شرایطی مطرح میشود که جنگ اوکراین وارد مرحلهای فرسایشی شده و تلاشهای دیپلماتیک برای توقف درگیریها تاکنون به نتیجه مشخصی نرسیده است.
روسیه بارها اعلام کرده آماده گفتوگو است، اما شروطی مانند تضمین امنیت ملی و در نظر گرفتن واقعیتهای میدانی را پیششرط مذاکرات میداند. در مقابل، اوکراین و حامیان غربیاش، بهویژه آمریکا و اتحادیه اروپا، مسکو را به عدم جدیت در مسیر دیپلماسی متهم میکنند. همزمان فشارهای تحریمی غرب علیه روسیه ادامه دارد.
