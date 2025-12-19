به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، وزارت دفاع روسیه اعلام کرد بر اساس دستور دولت، معاهدات بینالمللی منعقدشده با چندین کشور اروپایی فسخ میشود.
بر اساس این تصمیم، تفاهم متقابل نظامی با انگلیس، توافق همکاری دوجانبه با لهستان و شماری دیگر از معاهدات منعقدشده در دهه ۱۹۹۰ میلادی از درجه اعتبار ساقط خواهند شد.
پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، روسیه در دهه ۱۹۹۰ معاهدات متعددی را با کشورهای اروپایی با هدف اعتمادسازی و همکاری نظامی امضا کرده بود. با این حال، تشدید تنشها میان مسکو و غرب بهویژه پس از آغاز جنگ اوکراین، باعث بازنگری روسیه در این توافقها شده است.
مسکو بر این باور است که رفتار کشورهای اروپایی و ناتو در سالهای اخیر با تعهدات امنیتی پیشین همخوانی ندارد و این روند را تهدیدی برای امنیت ملی خود میداند. در همین چارچوب، لغو این معاهدات بهعنوان بخشی از سیاست روسیه برای کاهش همکاریهای نظامی با غرب و بازتعریف مناسبات امنیتی خود ارزیابی میشود.
