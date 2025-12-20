بمباران بیش از ۷۰ مقر داعش در سوریه توسط آمریکا +فیلم

به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه «فاکسنیوز» اعلام کرد که جنگندههای آمریکایی از بامداد امروز تاکنون دهها حمله هوایی علیه مواضع داعش در سوریه انجام دادهاند.
همزمان، شبکه «الإخباریة» سوریه به نقل از منابع محلی گزارش داد که جنگندههای ائتلاف بینالمللی مجموعهای از حملات را در بادیه معدان در ریف الرقه، بادیه الحماد در ریف دیرالزور و همچنین ارتفاعات جبلالعمور انجام دادهاند.
به گفته منابع یاد شده، حملات عمدتاً انبارهای تسلیحاتی و مقرهایی را هدف قرار داده که بهعنوان پایگاههای عملیاتی داعش در منطقه مورد استفاده قرار میگرفتند.
منابع محلی همچنین از تداوم حملات در بادیه دیرالزور خبر دادند؛ بهگونهای که صدای انفجارهای شدید در شهر و روستاهای اطراف شنیده شده است. علاوه بر این، پرواز گسترده جنگندهها و پهپادهای شناسایی آمریکایی بر فراز بادیه حمص مشاهده شده که نشاندهنده ادامه عملیات نظامی در عمق مناطق بیابانی سوریه است.
«پیت هگست» وزیر جنگ آمریکا روز شنبه از آغاز عملیات موسوم به «چشم شاهین» در سوریه خبر داد؛ عملیاتی که به ادعای وی با هدف «انتقام» از حمله اخیر در تدمر انجام میشود. او در اظهاراتی تهدیدآمیز گفت: «این آغاز جنگ نیست، اعلام انتقام است. آمریکا تحت رهبری رئیسجمهور ترامپ در دفاع از مردم خود تردید نخواهد کرد.»
فرماندهی مرکزی آمریکا نیز در بیانیهای از آغاز «عملیات گسترده علیه زیرساختهای داعش و مراکز تسلیحاتی این گروه در سوریه» خبر داد.
فرماندهی مرکزی آمریکا اعلام کرد که در حملات متمرکز و گسترده علیه مواضع داعش در سوریه، از بیش از ۱۰۰ بمب و موشک هدایتشونده استفاده کرده است.
فرماندهی مرکزی همچنین افزود که جنگندههای نیروی هوایی اردن در این عملیات مشارکت داشتهاند. علاوه بر آن، جنگندههای آمریکایی، بالگردهای تهاجمی و یگانهای توپخانه سنگین نیز در این حمله مشترک با هدف تضعیف توان لجستیکی و نظامی داعش به کار گرفته شدهاند.
تحلیلگران منطقهای تأکید میکنند که تکرار حملات آمریکا در مناطق بیابانی سوریه، همزمان با تحرکات مشکوک گروه تروریستی داعش، بار دیگر پرسشهایی را درباره اهداف واقعی واشنگتن در شرق سوریه مطرح کرده است؛ بهویژه در شرایطی که حضور نظامی آمریکا در این کشور از سوی دمشق «غیرقانونی و اشغالگرانه» توصیف میشود.
نظر شما