دوران خونین در سوریه؛ بیش از ۱۳۰۰ مورد قتل و کشتار در دوره جولانی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، دیده‌بان حقوق بشر سوریه اعلام کرد که از تاریخ ۸ دسامبر ۲۰۲۴ تا ماه جاری (براندازی نظام اسد و حاکمیت جولانی) دست کم هزار و ۳۴۸ تن در سوریه کشته شده‌اند.

در این گزارش آمده است که ۵۷۴ تن از این افراد به دلیل گرایشات قومی و طایفه‌ای خود جانشان را از دست داده‌اند.

دیده‌بان حقوق بشر سوریه تاکید کرد که کشتارها به اکثر شهرهای این کشور در سایه نبود حمایت‌های لازم از شهروندان و شکاف‌های داخلی کشیده شده است.

در این گزارش آمده است که انگیزه‌های طایفه‌ای نقش مستقیمی در صدها مورد قتل و کشتار در سوریه ایفا می‌کند و همین مسأله باعث تشدید شکاف‌های داخلی در جامعه این کشور می‌شود. این اعداد و ارقام تنها آمارهای صرف نیستند بلکه به مثابه زنگ خطر در سوریه به شمار می‌روند.