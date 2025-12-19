  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۲۹ آذر ۱۴۰۴، ۳:۰۳

حملات گسترده آمریکا به سوریه به بهانه مقابله با داعش +فیلم

منابع محلی در سوریه گزارش دادند که نیروهای آمریکایی مستقر در پایگاه‌های غیرقانونی این کشور، شامگاه جمعه، سلسله حملات هوایی و موشکی را علیه مناطق مختلف در بادیه سوریه به اجرا گذاشتند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه العربی الجدید، این عملیات که به گفته منابع غربی «گسترده‌ترین عملیات از زمان سقوط نظام سوریه در سال گذشته» عنوان شده، در حالی صورت می‌گیرد که واشنگتن آن را به بهانه کشته شدن چند نظامی آمریکایی در حمله اخیر داعش توجیه کرده است.

به گفته منابع آگاه، جنگنده‌های آمریکایی و پهپادهای وابسته به ائتلاف موسوم به «بین‌المللی» غارها و پناهگاه‌هایی در بادیه جبل البشری در غرب دیرالزور، مناطق العشارة و المیادین در شرق دیرالزور، بادیه الرصافة در غرب رقه، بادیه مرکده در جنوب حس که و همچنین رشته‌کوه‌های العمور در اطراف تدمر را هدف قرار دادند.

منابع یاد شده افزودند که نیروهای آمریکایی مستقر در پایگاه اشغالی «الشدادی» در جنوب «الحسکه» نیز در این حملات مشارکت داشته و علاوه بر بمباران هوایی، به شلیک موشک و پرتاب بمب‌های نورافشان اقدام کرده‌اند.

در همین ارتباط، روزنامه نیویورک تایمز به نقل از یک مقام آمریکایی نوشت که ارتش آمریکا ده‌ها هدف در مرکز سوریه را مورد حمله قرار داده و این عملیات ممکن است چندین ساعت ادامه یابد.

این در حالی است که واشنگتن طی ماه‌های گذشته بارها با طرح ادعاهای امنیتی، حضور نظامی خود در سوریه را توجیه کرده و مدعی شده است که مانع از بازسازی توان داعش شده است. اما کارشناسان معتقدند آمریکا با استفاده ابزاری از نام داعش، به دنبال تثبیت اشغالگری و گسترش نفوذ خود در مناطق نفت‌خیز شرق سوریه است.

گفتنی است، دونالد ترامپ رئیس‌جمهور آمریکا اخیراً در واکنش به کشته شدن چند نظامی آمریکایی در سوریه تهدید کرده بود که «پاسخی جدی» به داعش خواهد داد؛ تهدیدی که اکنون به شکل حملات گسترده علیه خاک سوریه عملی شده است.

    • یک مسلمان IR ۰۳:۳۸ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۹
      داعش برای ترامپ کذّاب یک بهانه است برای حمله به سوریه.
    • سرباز ایران اسلامی IR ۰۴:۴۵ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۹
      سلام. امریکا چگونه جولانی داعشی و داعشی هارا حمایت کرد و بر مسند قدرت در سوریه نشاند حالا به بهانه مقابله با داعش در حال نابودی سوریه و زیر ساخت هایش و مردم سوریه هست....... واقعاً مرگ بر آمریکای جنایتکار و تروریست. عبرت

