به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سایت تلویزیون سوریه، وزارت خارجه این کشور وابسته به رژیم جولانی مدعی شد که دمشق به مبارزه با تشکیلات تروریستی داعش و افزایش عملیات‌های نظامی علیه آنها پایبند است.

این وزارت خانه با صدور بیانیه‌ای در واکنش به حملات آمریکا علیه مناطق مختلف سوریه به بهانه مبارزه با داعش ادعا کرد، مشارکت نیروهای آمریکایی و ائتلاف بین المللی در جنگ علیه تروریسم ضروری است.

در این بیانیه آمده است: دمشق به خانواده‌های نیروهای سوری و آمریکایی که طی روزهای گذشته در جریان حملات تروریستی در تدمر کشته شدند تسلیت می‌گوید. سوریه به تلاش‌های خود در راستای آنکه هیچ مکان امنی برای داعشی ها در این کشور وجود نداشته باشد ادامه می‌دهد. از آمریکا و ائتلاف بین المللی می‌خواهیم به حمایت از این تلاش‌ها در راستای مبارزه با تروریسم بپیوندند.

شبکه «فاکس‌نیوز» اعلام کرد که جنگنده‌های آمریکایی از بامداد امروز ده‌ها حمله هوایی علیه مواضع داعش در سوریه انجام داده‌اند.

هم‌زمان، شبکه «الإخباریة» سوریه به نقل از منابع محلی گزارش داد که جنگنده‌های ائتلاف بین‌المللی مجموعه‌ای از حملات را در بادیه معدان در حومه الرقه، بادیه الحماد در حومه دیرالزور و همچنین ارتفاعات جبل‌العمور انجام داده‌اند.

حملات ادعایی آمریکا علیه مواضع داعش در سوریه در حالی صورت می‌گیرد که بارها گزارش شده بود عناصر این تشکیلات تروریستی با نظامیان آمریکایی در ارتباط هستند و به راحتی در نزدیکی پایگاه‌های آنها رفت و آمد می‌کنند.