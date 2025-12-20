جنبش مجاهدین: حمله اسرائیل به مدرسه آوارگان جنایتی وحشیانه است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فلسطینی شهاب، جنبش مجاهدین فلسطین با صدور بیانیهای، حمله بزدلانه ارتش رژیم صهیونیستی به مدرسه شهدای غزه را که محل اسکان آوارگان در محله التفاح در شرق شهر غزه بود، به شدت محکوم کرد. در این حمله شماری از غیرنظامیان، که بیشتر آنها کودک بودند، به شهادت رسیدند.
در این بیانیه آمده است که این جنایت، نمونهای تازه از کشتارهای وحشیانهای است که در سایه سکوت مشکوک جامعه بینالمللی علیه غیرنظامیان فلسطینی انجام میشود.
جنبش مجاهدین تأکید کرد این حمله در چارچوب نقضهای مداوم توافق آتشبس صورت گرفته است. در حالی که گروههای مقاومت فلسطین به این توافق کاملاً پایبند هستند، رژیم صهیونیستی از همان روز نخست و در همه سطوح، از تعهدات خود در این توافق شانه خالی کرده است.
