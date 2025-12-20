به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه آمریکایی وال‌استریت ژورنال به نقل از منابع آگاه گزارش داد «استیو ویتکاف» فرستاده ویژه آمریکا و «جرد کوشنر» داماد دونالد ترامپ رئیس‌جمهوری این کشور، طرحی را برای مداخله در امور نوار غزه تدوین کرده‌اند.

براساس این گزارش، تنها نکته‌ای که در این طرح مبهم و پروژه ۱۰ ساله روشن است هزینه ۱۱۲ میلیارد دلاری آن است و چگونگی اسکان ۲ میلیون فلسطینی ساکن نوار غزه در زمان اجرای این پروژه ساخت و ساز مشخص نیست.

یک مقام آمریکایی به وال استریت ژورنال گفته که اسلایدهای این پروژه را پیشتر «به کشورهای بالقوه تأمین‌کننده مالی، از جمله کشورهای ثروتمند حاشیه خلیج فارس، ترکیه و مصر» ارائه کرده است.

وال استریت ژورنال نوشت: طرح غزه توسط دستیاران کاخ سفید و با مشورت مقامات اسرائیلی نوشته شده است.

با این حال، به نوشته وال‌استریت ژورنال، برخی مقام‌های آمریکایی نسبت به عملی بودن طرح آمریکا برای غزه، تردیدهای جدی دارند. این مقامات، خلع سلاح حماس به عنوان یکی از پیش‌شرط های تحقق طرح آمریکا برای غزه و متقاعد کردن کشورهای ثروتمند برای سرمایه گذاری را از جمله مسائلی عنوان کرده اند که می‌تواند تحقق پروژه را با چالش مواجه کند.