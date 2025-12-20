  1. بین الملل
حماس: حمله به مدرسه آوارگان در شرق غزه نقض آشکار آتش‌بس است

جنبش مقاومت اسلامی حماس اعلام کرد که حمله ارتش اشغالگر صهیونیستی به مدرسه محل اسکان آوارگان در محله التفاح در شهر غزه نقض آشکار آتش بس است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه الرساله نت، در بیانیه حماس آمده است که کابینه رژیم صهیونیستی با تداوم هدف‌گیری عمدی شهروندان در نوار غزه، طی بیش از دو ماه از اعلام آتش‌بس، موجب شهادت بیش از ۴۰۰ فلسطینی شده و این اقدامات در سایه سکوت و ناتوانی جامعه جهانی ادامه دارد.

حماس همچنین تاکید کرد که نیروهای اشغالگر با جلوگیری از رسیدن آمبولانس‌ها و کادرهای پزشکی به محل حملات و ایجاد مانع در عملیات امداد و نجات، بحران انسانی را تشدید کرده‌اند و این نقض آشکار حقوق بین‌الملل بشردوستانه محسوب می‌شود.

این جنبش از میانجی‌ها و دولت آمریکا خواست به مسئولیت‌های خود عمل کرده و برای مهار تلاش‌های کابینه بنیامین نتانیاهو در تحمیل معادلات مغایر با مفاد توافق و نقض آشکار آن، فوراً مداخله کنند.

بر اساس داده‌های منتشرشده از سوی وزارت بهداشت غزه، شمار قربانیان جنایات رژیم صهیونیستی از تاریخ ۷ اکتبر ۲۰۲۳ تاکنون به ۷۰ هزار و ۶۶۹ شهید و ۱۷۱ هزار و ۱۶۵ زخمی رسیده است.

همچنین از زمان اعلام آتش‌بس در ۱۰ اکتبر ۲۰۲۵، مجموع شهدا به ۴۰۰ نفر و تعداد مجروحان به ۱,۰۸۸ نفر افزایش یافته است؛ در حالی که شمار پیکرهای بیرون‌کشیده‌شده از زیر آوار به ۶۳۴ شهید رسیده است.

