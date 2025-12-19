به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، منابع محلی در نوار غزه خبر دادند که نیروهای اشغالگر اسرائیل شامگاه جمعه با گلوله‌باران یک مدرسه در محله التفاح شرق شهر غزه، موجب شهادت ۶ فلسطینی از جمله یک زن و زخمی شدن ۴ نفر دیگر شدند که حال دو تن از آنان وخیم گزارش شده است. اجساد شهدا و مجروحان به بیمارستان المعمدانی در مرکز غزه منتقل شد.

در این حال، شاهدان به خبرگزاری آناتولی ترکیه گفتند که یک تانک رژیم صهیونیستی وارد محله التفاح شد و پس از نزدیک شدن به مدرسه، چندین گلوله شلیک کرد که به شهادت و زخمی شدن شمار زیادی از غیرنظامیان انجامید. آنان افزودند که نیروهای اشغالگر بیش از دو ساعت مانع ورود تیم‌های امدادی و دفاع مدنی به محل حادثه شدند و این موضوع روند انتقال قربانیان را به تأخیر انداخت. به گفته شاهدان، این حمله همزمان با برگزاری مراسم عروسی در مدرسه رخ داد و همین امر بر شدت تلفات افزود.

دفاع مدنی غزه نیز اعلام کرد که پس از هماهنگی با دفتر سازمان ملل برای امور بشردوستانه، توانست اجساد ۶ شهید ازجمله چند کودک را از مدرسه هدف قرار گرفته خارج کند.

مرکز دفاع مدنی در غزه تاکید کرد که حمله به مدارس و مراکز اسکان آوارگان غیرنظامی، نقض آشکار قوانین بین‌المللی بشردوستانه است و از جامعه جهانی و نهادهای بین‌المللی خواست مسئولیت فوری خود را در حفاظت از غیرنظامیان و مراکز پناهگاه ایفا کنند.

در مقابل، ارتش رژیم صهیونیستی مدعی شد که نیروهایش در جریان یک عملیات در منطقه «خط زرد» شمال غزه، به سمت افراد «مظنون» در ساختمان‌های غرب این خط تیراندازی کرده‌اند. ارتش اشغالگر با ادعای تأسف از آسیب به غیرنظامیان، اعلام کرد که در حال بررسی این حادثه است؛ رخدادی که به فهرست طولانی حملات علیه مراکز غیرنظامی و درمانی افزوده می‌شود.

منطقه هدف قرار گرفته از جمله مناطقی است که رژیم صهیونیستی پیش‌تر طبق توافق آتش‌بس از آن عقب‌نشینی کرده بود. این توافق از ۱۰ اکتبر گذشته در غزه برقرار است، اما تل‌آویو تاکنون بیش از ۷۳۸ بار آن را نقض کرده که به شهادت حدود ۴۰۰ فلسطینی انجامیده است.

به گزارش منابع درمانی، جنگ دو ساله رژیم صهیونیستی علیه غزه که از اکتبر ۲۰۲۳ آغاز شد و با حمایت بی حد و حصر آمریکا ادامه یافت، تاکنون بیش از ۷۰ هزار شهید و ۱۷۱ هزار زخمی برجای گذاشته است که بیشتر آنان زنان و کودکان هستند.