 تکریم مشتریان، اصل راهبردی گروه بهمن است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از گروه بهمن، «تکریم مشتریان در گروه بهمن یک اصل است.» مدیران گروه بهمن این تعبیر را در نشست مشترک خود با مشتریان خودروهای تجاری این گروه عنوان کردند. نشستی که با هدف تحلیل فرصت‌ها و تهدیدهای حوزه خودروهای تجاری برگزار شد و حاضران این رویداد در خصوص چالش‌های پیش‌روی فعالان اقتصادی با یکدیگر تبادل نظر کردند.

بخش تجاری گروه بهمن نیز با سهم بیش از ۲۸ درصدی بازار خودروهای تجاری ایران با بیشترین سهم از فروش این دسته از خودروها، به عنوان مجموعه پیش‌رو تولید خودروهای تجاری شناخته می‌شود.

بررسی سناریوهای احتمالی پیش‌روی بازار خودروهای تجاری و همچنین پیش‌بینی و طراحی پاسخ مناسب برای خواسته‌های مشتریان راهبردی گروه بخش دیگری از گفتگوهای مابین مدیران بهمن و مشتریان این شرکت بود.

مدیران گروه بهمن در این جلسه به مشتریان خود اطمینان دادند، سابقه این شرکت گواهی می‌دهد که همواره مراقب مشتریان خود بوده و این مهم را به عنوان شعار خود برگزیده است و در راستای محقق کردن این شعار و علیرغم وجود چالش‌های بازار همچون گذشته با تامین قطعات جدید و تکمیل سبد محصولات خود، اعتماد مشتریان را نسبت به برند بهمن حفظ می‌کند.