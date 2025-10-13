دستگیری ۳ شکارچی در پارک ملی صیدوا؛ قوچ وحشی شکار شد

به گزارش خبرنگار مهر، سعید یوسف پور صبح دوشنبه در گفت‌وگو با خبرنگاران به میزبانی اداره کل محیط زیست با بیان اینکه مأموران حفاظت محیط زیست پارک ملی صیدوا و منطقه حفاظت شده پرور در ارتفاعات گرد کلاً متوجه مورد مشکوک شدند، ابراز داشت: این مورد مربوط به حضور یک گروه شکارچی در منطقه بوده است.

وی با بیان اینکه هوشیاری و تلاش مأموران یگان حفاظت محیط زیست منجر به شناسایی شکارچیان شد، افزود: با کمک همیاران طبیعت این گروه شکارچی دستگیر شدند.

مدیر کل محیط زیست استان سمنان با بیان اینکه سه متهم در این راستا دستگیر و بازداشت شدند، ابراز داشت: پرونده متخلفان تشکیل و به عوامل انتظامی تحویل داده شدند.

یوسف پور با بیان اینکه نیروهای حفاظت محیط زیست در راستای صیانت از گونه‌های ارزشمند با هر گونه مصادیق شکار غیر مجاز برخورد می‌کنند، تصریح کرد: متأسفانه لاشه یک رأس قوچ وحشی از گونه‌های حمایتی حیات وحش کشف و ضبط شد.

وی از ضبط یک قبضه سلاح شکاری قاچاق کالیبر ۱۲ خبر داد و افزود: در این عملیات پنج تیر قشنگ چهار پاره غیر مجاز و سایر ادوات شکار و صید کشف شد.