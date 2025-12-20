  1. دانشگاه و فناوری
۲۹ آذر ۱۴۰۴، ۱۲:۴۵

اول دی آخرین مهلت ثبت‌نام در آزمون اختصاصی پذیرش دانشجو معلم سال ۱۴۰۵

مهلت ثبت‌نام و شرکت در آزمون اختصاصی پذیرش دانشجو – معلم در دانشگاه‌های فرهنگیان و تربیت دبیر شهید رجایی سال ۱۴۰۵ دوشنبه اول دی ماه به پایان می رسد.

علیرضا کریمیان مدیرکل روابط عمومی سازمان سنجش آموزش کشور در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: ثبت‌نام و شرکت در آزمون اختصاصی پذیرش دانشجو – معلم در دانشگاه‌های فرهنگیان و تربیت دبیر شهید رجایی از سه‌شنبه ۲۵ آذرماه ۱۴۰۴ منحصراً از طریق درگاه اطلاع‌رسانی سازمان سنجش آموزش کشور آغاز شده است.

وی افزود: متقاضیان لازم است برای اطلاع از شرایط عمومی و اختصاصی، ضوابط مربوط به استفاده از سهمیه ایثارگران، مقررات وظیفه عمومی (برای برادران)، شرایط و ضوابط پذیرش دانشجو – معلم در دانشگاه‌های فرهنگیان و تربیت دبیر شهید رجایی، مقررات مربوط به ضوابط ثبت‌نام و سایر موارد مورد نیاز، دفترچه راهنمای ثبت‌نام در این آزمون را مطالعه کرده و در صورتی که شرایط و ضوابط مندرج در دفترچه راهنمای موردِ نظر را دارند، به عنوان متقاضی در این آزمون ثبت‌نام کنند.

کریمیان خاطرنشان کرد: تاکنون بیش از ۱۶۰ هزار نفر برای اختصاصی پذیرش دانشجو معلم در دانشگاه‌های فرهنگیان و تربیت دبیر شهید رجایی سال ۱۴۰۵ ثبت نام کرده‌اند مهلت نام نویسی اول دی ماه ۱۴۰۴ پایان می‌یابد.

وی افزود: دفترچه راهنمای ثبت‌نام هم‌زمان با شروع ثبت‌نام از طریق درگاه اطلاع‌رسانی سازمان سنجش آموزش کشور در دسترس قرار گرفته است. براساس برنامه زمانی پیش‌بینی شده آزمون اختصاصی پذیرش دانشجو – معلم در دانشگاه‌های فرهنگیان و تربیت دبیر شهید رجایی سال ۱۴۰۵ در روز پنجشنبه ۱۷ اردیبهشت ماه ۱۴۰۵ برگزار خواهد شد.

کد خبر 6695666

    • مریم IR ۱۴:۱۹ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۹
      0 0
      پاسخ
      تشکر از دکتر خسرو پناه و وزیر اموزش و پرورش که اهمیت یادگیری ارام در مدارس و در طول سال را دنبال می کنند حذف کنکور عمومی و اهمیت به تشریحی مدرسه به جای استرس کنکور که در سال های قبل وجود داشت، کار سخت و بزرگی است🙏 خواهشا برای کم شدن استرس بچه ها ، ترمیم تک درس و لخاظ نمره بهتر را بررسی کنید.
    • IR ۱۴:۳۱ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۹
      0 0
      پاسخ
      ای کاش یکذره این امکانات برای دهه 60 هم بود

