۱ دی ۱۴۰۴، ۱۰:۴۸

ثبت‌نام ۳۴۰ هزارنفر در آزمون اختصاصی دانشجو معلم ۱۴۰۵؛ امشب آخرین مهلت

مهلت ثبت‌نام و شرکت در آزمون اختصاصی پذیرش دانشجو – معلم در دانشگاه‌های فرهنگیان و تربیت دبیر شهید رجایی سال ۱۴۰۵ ساعت ۲۴ امروز دوشنبه اول دی ماه به پایان می رسد.

علیرضا کریمیان مدیرکل روابط عمومی سازمان سنجش آموزش کشور در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: ثبت‌نام و شرکت در آزمون اختصاصی پذیرش دانشجو – معلم در دانشگاه‌های فرهنگیان و تربیت دبیر شهید رجایی از سه‌شنبه ۲۵ آذرماه ۱۴۰۴ منحصراً از طریق درگاه اطلاع‌رسانی سازمان سنجش آموزش کشور آغاز شده است.

وی افزود: متقاضیان لازم است برای اطلاع از شرایط عمومی و اختصاصی، ضوابط مربوط به استفاده از سهمیه ایثارگران، مقررات وظیفه عمومی (برای برادران)، شرایط و ضوابط پذیرش دانشجو – معلم در دانشگاه‌های فرهنگیان و تربیت دبیر شهید رجایی، مقررات مربوط به ضوابط ثبت‌نام و سایر موارد مورد نیاز، دفترچه راهنمای ثبت‌نام در این آزمون را مطالعه کرده و در صورتی که شرایط و ضوابط مندرج در دفترچه راهنمای موردِ نظر را دارند، به عنوان متقاضی در این آزمون ثبت‌نام کنند.

کریمیان خاطرنشان کرد: تاکنون بیش از ۳۴۰ هزار نفر برای اختصاصی پذیرش دانشجو معلم در دانشگاه‌های فرهنگیان و تربیت دبیر شهید رجایی سال ۱۴۰۵ ثبت نام کرده‌اند مهلت نام نویسی ساعت ۲۴ امروز اول دی ماه ۱۴۰۴ پایان می‌یابد.

وی افزود: دفترچه راهنمای ثبت‌نام هم‌زمان با شروع ثبت‌نام از طریق درگاه اطلاع‌رسانی سازمان سنجش آموزش کشور در دسترس قرار گرفته است. براساس برنامه زمانی پیش‌بینی شده آزمون اختصاصی پذیرش دانشجو – معلم در دانشگاه‌های فرهنگیان و تربیت دبیر شهید رجایی سال ۱۴۰۵ در روز پنجشنبه ۱۷ اردیبهشت ماه ۱۴۰۵ برگزار خواهد شد.

