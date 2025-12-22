به گزارش خبرنگار مهر، دکتر عبدالرضا سیاره با بیان اینکه تاکنون بیش از ۳۹۰ هزار متقاضی برای شرکت در این آزمون ثبت نام کردهاند، گفت: به منظور فراهم کردن تسهیلات بیشتر برای آن دسته از متقاضیان شرکت در آزمون اختصاصی پذیرش دانشجو – معلم در دانشگاههای فرهنگیان و تربیت دبیر شهید رجائی سال ۱۴۰۵ که تا اول دی ماه برای ثبتنام اقدام نکردهاند، ترتیبی اتخاذ شده است که متقاضیان بتوانند تا پایان روز جمعه ۵ دی ماه برای ثبتنام اقدام کنند.
معاون آزمونهای سازمان سنجش آموزش کشور گفت: متقاضیان باید در مهلت در نظر گرفته شده و پس از مطالعه دقیق دفترچه راهنمای ثبتنام، به درگاه اطلاعرسانی سازمان سنجش آموزش کشور به نشانی www.sanjesh.org مراجعه و برای ثبتنام اقدام کنند. به علاوه آن دسته از متقاضیانی که قبلاً ثبتنام کردهاند، میتوانند در صورت تمایل نسبت به مشاهده و ویرایش اطلاعات خود اقدام کنند.
سیاره یادآور شد: آزمون اختصاصی پذیرش دانشجو – معلم سال ۱۴۰۵ روز پنجشنبه ۱۷ اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۵ برگزار میشود.
وی به متقاضیان توصیه کرد به منظور کسب اطلاعات بیشتر، اطلاعیههای صادر شده و دفترچه راهنمای ثبت نام آزمون اختصاصی پذیرش دانشجو – معلم سال ۱۴۰۵ را با دقت مطالعه کنند.
