  1. دانشگاه و فناوری
  2. آموزش عالی
۱ دی ۱۴۰۴، ۱۸:۰۲

مهلت ثبت‌نام آزمون اختصاصی پذیرش دانشجو معلم سال ۱۴۰۵ تمدید شد

مهلت ثبت‌نام آزمون اختصاصی پذیرش دانشجو معلم سال ۱۴۰۵ تمدید شد

معاون آزمون‌های سازمان سنجش آموزش کشور از تمدید مهلت ثبت‌نام آزمون اختصاصی پذیرش دانشجو – معلم در دانشگاه‌های فرهنگیان و تربیت ‌دبیر شهید رجائی سال ۱۴۰۵ تا جمعه ۵ دی ماه خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر عبدالرضا سیاره با بیان اینکه تاکنون بیش از ۳۹۰ هزار متقاضی برای شرکت در این آزمون ثبت نام کرده‌اند، گفت: به منظور فراهم کردن تسهیلات بیشتر برای آن دسته از متقاضیان شرکت در آزمون اختصاصی پذیرش دانشجو – معلم در دانشگاه‌های فرهنگیان و تربیت ‌دبیر شهید رجائی سال ۱۴۰۵ که تا اول دی ماه برای ثبت‌نام اقدام نکرده‌اند، ترتیبی اتخاذ شده است که متقاضیان بتوانند تا پایان روز جمعه ۵ دی ماه برای ثبت‌نام اقدام کنند.

معاون آزمون‌های سازمان سنجش آموزش کشور گفت: متقاضیان باید در مهلت در نظر گرفته شده و پس از مطالعه دقیق دفترچه راهنمای ثبت‌نام، به درگاه اطلاع‌رسانی سازمان سنجش آموزش کشور به نشانی www.sanjesh.org مراجعه و برای ثبت‌نام اقدام کنند. به علاوه آن دسته از متقاضیانی که قبلاً ثبت‌نام کرده‌اند، می‌توانند در صورت تمایل نسبت به مشاهده و ویرایش اطلاعات خود اقدام کنند.

سیاره یادآور شد: آزمون اختصاصی پذیرش دانشجو – معلم سال ۱۴۰۵ روز پنج‌شنبه ۱۷ اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۵ برگزار می‌شود.

وی به متقاضیان توصیه کرد به منظور کسب اطلاعات بیشتر، اطلاعیه‌های صادر شده و دفترچه راهنمای ثبت نام آزمون اختصاصی پذیرش دانشجو – معلم سال ۱۴۰۵ را با دقت مطالعه کنند.

کد خبر 6698557

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها