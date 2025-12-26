علیرضا کریمیان مدیرکل روابط عمومی سازمان سنجش آموزش کشور در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: ثبتنام و شرکت در آزمون اختصاصی پذیرش دانشجو – معلم در دانشگاههای فرهنگیان و تربیت دبیر شهید رجایی از سهشنبه ۲۵ آذرماه ۱۴۰۴ منحصراً از طریق درگاه اطلاعرسانی سازمان سنجش آموزش کشور آغاز شده و تا ۵ دی تمدید شده است.
وی افزود: متقاضیان لازم است برای اطلاع از شرایط عمومی و اختصاصی، ضوابط مربوط به استفاده از سهمیه ایثارگران، مقررات وظیفه عمومی (برای برادران)، شرایط و ضوابط پذیرش دانشجو – معلم در دانشگاههای فرهنگیان و تربیت دبیر شهید رجایی، مقررات مربوط به ضوابط ثبتنام و سایر موارد مورد نیاز، دفترچه راهنمای ثبتنام در این آزمون را مطالعه کرده و در صورتی که شرایط و ضوابط مندرج در دفترچه راهنمای موردِ نظر را دارند، به عنوان متقاضی در این آزمون ثبتنام کنند.
کریمیان خاطرنشان کرد: تاکنون بیش از ۴۷۵ هزار نفر برای اختصاصی پذیرش دانشجو معلم در دانشگاههای فرهنگیان و تربیت دبیر شهید رجایی سال ۱۴۰۵ ثبت نام کردهاند مهلت نام نویسی ساعت ۲۴ امروز پنجم دی ماه ۱۴۰۴ پایان مییابد.
وی افزود: دفترچه راهنمای ثبتنام همزمان با شروع ثبتنام از طریق درگاه اطلاعرسانی سازمان سنجش آموزش کشور در دسترس قرار گرفته است. براساس برنامه زمانی پیشبینی شده آزمون اختصاصی پذیرش دانشجو – معلم در دانشگاههای فرهنگیان و تربیت دبیر شهید رجایی سال ۱۴۰۵ در روز پنجشنبه ۱۷ اردیبهشت ماه ۱۴۰۵ برگزار خواهد شد.
