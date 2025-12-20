ناباروری فقط یک مسئله پزشکی نیست

به گزارش خبرگزاری مهر، فرهاد یغمایی اظهار داشت: تلاش میکنیم فراتر از تکنیکهای درمانی پیشرفته، به سلامت روان و تابآوری زوجها توجه کنیم. همراهی علمی و انسانی با بیماران، اعتماد و امیدآفرینی، بخش مهمی از مسیر درمان است.
وی افزود: خانواده و سلامت آن، قلب برنامههای ما را تشکیل میدهد. مشاوره روانشناختی، گروههای حمایت و آموزشهای فرهنگی و خانوادگی، در کنار درمانهای نوین پزشکی، باعث میشود هر زوج در مسیر ناباروری احساس امنیت، آرامش و امید کند.
یغمایی همچنین به نقش مرکز در ارتقای سبک زندگی سالم خانوادگی و آموزش عمومی جامعه اشاره کرد و گفت: فراتر از درمان، ما به پیشگیری و آگاهیبخشی اهمیت میدهیم. آموزش زوجها درباره عوامل مؤثر بر باروری، سبک زندگی سالم، و اقدامات پیشگیرانه، به ایجاد نسلی سالم و خانوادههایی پایدار کمک میکند.
وی افزود: در ابنسینا، درمان ناباروری فقط به بازگرداندن توان باروری محدود نمیشود؛ بلکه هدف ما بازگرداندن امید، افزایش تابآوری و تقویت بنیان خانوادهها است. هر گامی که برمیداریم، با نگاه علمی و قلبی، برای فردا و نسلهای آینده است.
