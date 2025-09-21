هواوی فیلترینگ هوش مصنوعی دیپ سیک را قدرتمندتر کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، رگولاتورهای چینی الزام کرده‌اند مدل‌های هوش مصنوعی داخلی و برنامه‌هایی که توسط آن‌ها اجرا می‌شوند، قبل از عرضه عمومی ارزش های سوسیالیستی چین را نمایش دهند. هواوی در بیانیه ای در وی چت اعلام کرد از هزار تراشه هوش مصنوعی Ascend برای آموزش مدل زبانی بزرگی استفاده کرده که در حقیقت نسخه اصلاح شده مدل R۱ شرکت دیپ سیک است.

دانشگاه ژجیانگ شریک هواوی در این پروژه است. به نظر می رسد لیانگ ون فنگ بنیانگذار دیپ سیک هیچ دخالتی در این پروژه ندارد. هواوی این محصول را «دیپ سیک R۱ ایمن» نامیده است. تست ها نشان داده این محصول تقریباً با موفقیت ۱۰۰ درصدی در مقابله با مسائل مخرب رایج از جمله سخنان مضر، محتوای حساس سیاسی و تشویق به فعالیت‌های غیرقانونی عمل کرده است.

هرچند به گفته هواوی نرخ موفقیت مدل هنگامیکه رفتارها براساس سناریوهای چالش محور، سناریوهای نقش آفرینی و کد نویسی رمزگذاری شده، پنهان شدند به ۴۰ درصد کاهش یافت.

این شرکت با اشاره به مدل هوش مصنوعی که شرکت علی بابا توسعه داده، اعلام کرد: قابلیت جامع دفاع امنیتی این مدل به ۸۳ درصد رسید و در شرایط آزمون یکسان، نسبت به مدل‌های هم‌زمانی مانند Qwen-۲۳۵B و R۱-۶۷۱B دیپ سیک بین ۸ تا ۱۵ درصد عملکرد بهتری داشت.

دیپ سیک با عرضه مدل های R۱ و V۳ شرکت های سیلیکون ولی و سرمایه گذاران فناوری در خارج از چین را شوکه کرد زیرا آنها بسیار گیشرفته بودند.