به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، یک خبرنگار تحقیقی که برای آشکار کردن کلاهبرداری در استارت آپ آزمایش خون Theranos در سیلیکون ولی مشهور است، از شرکتهای هوش مصنوعی xAI، آنتروپیک، گوگل، اوپن ای آی، متا پلتفرمز و پرپلکسیتی به دلیل آموزش مدلهایشان با کتابهای شامل قانون کپی رایت شکایت کرده است.
جان کاریو خبرنگار نیویورک تایمز همراه پنج نویسنده دیگر شکایتی در دادگاه فدرال کالیفرنیا ثبت کرده اند و شرکتهای هوش مصنوعی را به سرقت کتابهایشان و استفاده از آنها برای آموزش مدلهای بزرگ زبانی متهم کرده اند.
شکایت مذکور یکی از چندین پرونده کپیرایتی به حساب میآید که توسط نویسندگان و سایر دارندگان حق چاپ علیه شرکتهای فناوری به دلیل استفاده از آثارشان در آموزش هوش مصنوعی مطرح شده است.
این نخستین پروندهای است که xAI را به عنوان خوانده معرفی میکند. سخنگویان خواندهها بلافاصله به درخواستها برای اظهار نظر در مورد این دادخواست پاسخ ندادند. برخلاف سایر پروندههای در حال بررسی، نویسندگان به دنبال اتحاد در یک دعوی دسته جمعی بزرگتر نیستند.
در این شکایت آمده است: شرکتهای مالک مدلهای زبانی بزرگ نباید بتوانند به این راحتی هزاران هزار ادعای با ارزش بالا را با نرخهای بسیار پایین رد کنند.
