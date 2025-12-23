  1. دانشگاه و فناوری
  2. فناوری اطلاعات و ارتباطات
۲ دی ۱۴۰۴، ۱۶:۲۳

خبرنگار مشهور شاکی جدید شرکت‌های هوش مصنوعی

خبرنگار مشهور شاکی جدید شرکت‌های هوش مصنوعی

یک خبرنگار و نویسنده از جمعی از شرکت های هوش مصنوعی از جمله گوگل و اوپن ای آی شکایت کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، یک خبرنگار تحقیقی که برای آشکار کردن کلاهبرداری در استارت آپ آزمایش خون Theranos در سیلیکون ولی مشهور است، از شرکت‌های هوش مصنوعی xAI، آنتروپیک، گوگل، اوپن ای آی، متا پلتفرمز و پرپلکسیتی به دلیل آموزش مدل‌هایشان با کتاب‌های شامل قانون کپی رایت شکایت کرده است.

جان کاریو خبرنگار نیویورک تایمز همراه پنج نویسنده دیگر شکایتی در دادگاه فدرال کالیفرنیا ثبت کرده اند و شرکت‌های هوش مصنوعی را به سرقت کتاب‌هایشان و استفاده از آنها برای آموزش مدل‌های بزرگ زبانی متهم کرده اند.

شکایت مذکور یکی از چندین پرونده کپی‌رایتی به حساب می‌آید که توسط نویسندگان و سایر دارندگان حق چاپ علیه شرکت‌های فناوری به دلیل استفاده از آثارشان در آموزش هوش مصنوعی مطرح شده است.

این نخستین پرونده‌ای است که xAI را به عنوان خوانده معرفی می‌کند. سخنگویان خوانده‌ها بلافاصله به درخواست‌ها برای اظهار نظر در مورد این دادخواست پاسخ ندادند. برخلاف سایر پرونده‌های در حال بررسی، نویسندگان به دنبال اتحاد در یک دعوی دسته جمعی بزرگ‌تر نیستند.

در این شکایت آمده است: شرکت‌های مالک مدل‌های زبانی بزرگ نباید بتوانند به این راحتی هزاران هزار ادعای با ارزش بالا را با نرخ‌های بسیار پایین رد کنند.

کد خبر 6699594

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها