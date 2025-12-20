احتمال ریزش بهمن در مناطق کوهستانی خراسان رضوی

به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود یاوری از آماده‌باش نیروهای امدادی و عملیاتی در مناطق بحران‌زده خبر داد و اظهار کرد: تمامی تیم‌های عملیاتی از جمله راهداری، پلیس راه، هلال‌احمر، مجموعه شهرداری‌ها و دهیاری‌ها در حالت آماده‌باش کامل قرار دارند؛ احتمال ریزش بهمن نیز در مناطق کوهستانی وجود داشته که هشدارهای لازم در این خصوص صادر شده است.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری خراسان رضوی بیان کرد: با توجه به هشدارهای هواشناسی که از هفته گذشته صادر شد، بلافاصله اعلام آماده‌باش به تمامی فرمانداران و دستگاه‌های اجرایی بحران‌مدار استان ابلاغ و جلسات ستاد مدیریت بحران در تمامی شهرستان‌های استان، به ریاست استاندار تشکیل شد و همه دستگاه‌ها موظف شدند آمادگی کامل تجهیزات و نیروهای خود را حفظ کنند و تدابیر و اقدامات لازم را در حوزه تخصصی خود به اجرا بگذارند.

وی با بیان اینکه نیروهای امدادی و عملیاتی در مناطق بحران‌زده فعال هستند، ادامه داد: تمامی تیم‌های عملیاتی از جمله راهداری، پلیس راه، هلال‌احمر، مجموعه شهرداری‌ها، دهیاری‌ها و سایر دستگاه‌ها، همچنین دستگاه‌های خدمات‌رسان از جمله برق، آب و گاز در حالت آماده‌باش کامل قرار دارند و در حال انجام مأموریت‌های خود هستند.

یاوری با بیان اینکه بحث عمده ما سیلاب نبوده بلکه روان‌آب‌ها مطرح بوده است، گفت: همچنین سنگینی برف و نم‌زدگی منازل روستایی را شاهد بوده‌ایم. موضوع ریزش بهمن نیز در مناطق کوهستانی وجود داشته که هشدارهای لازم در این خصوص صادر شده است.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری خراسان رضوی افزود: اصلی‌ترین توصیه ما این است که مردم حتی‌الامکان از منزل خارج نشوند و سفرها و برنامه‌های خود را به زمان دیگری موکول کنند. در صورتی که خروج از منزل ضروری باشد، حتماً با تجهیزات کافی، از نظر تجهیزات ایمنی خودرو و تجهیزات فردی، اقدام کنند. همچنین همراه داشتن زنجیر چرخ، تجهیزات امدادی، لباس گرم و جیره غذایی ضروری است.

وی اضافه کرد: متأسفانه در این چند شب شاهد بودیم خودروهایی در جاده‌ها دچار نقص فنی شده یا متوقف مانده‌اند، در حالی که تجهیزات ایمنی کامل، زنجیرچرخ، لباس گرم و حتی آب و غذای کافی به همراه نداشتند و این موضوع یکی از مشکلات عمده ما بوده است.

یاوری تاکید کرد: با توجه به پایداری سامانه برودتی در هفته پیش‌رو و کاهش شدید دما در استان و کشور، توصیه جدی ما به هم‌استانی‌ها این است که در مصرف انرژی، به‌ویژه گاز، نهایت همکاری را داشته باشند تا هموطنان بیشتری بتوانند از این نعمت الهی بهره‌مند شوند.