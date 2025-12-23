مبشری نسب:دمای هوای مشهد امشب به منفی ۲ درجه می رسد

به گزارش خبرگزاری مهر، زهرا مبشری نسب اظهار کرد: سامانه بارشی ضعیفی روز چهارشنبه وارد کشور میشود که بارشهای آن بسیار محدود خواهد بود. همچنین پنجشنبه بارشها بهصورت پراکنده و خفیف و عمدتاً در ارتفاعات رخ میدهد و ممکن است در برخی ایستگاهها حتی بارشی ثبت نشود.
کارشناس هواشناسی خراسان رضوی افزود: براساس تحلیل نقشههای هواشناسی و نقشههای آیندهنگری، تا پایان هفته جاری، جو استان عمدتاً پایدار خواهد بود که سبب افزایش و انباشت آلایندههای صنعتی و فسیلی میشود.
وی افزود: افزایش دما نیز با شیب ملایم ادامه دارد.
کارشناس هواشناسی خراسان رضوی گفت: پس از عبور این سامانه، از روز شنبه سامانه بارشی دیگری وارد استان میشود که اگرچه ضعیف نیست، اما نسبتبه سامانه قبلی ضعیفتر خواهد بود و طی شنبه، یکشنبه و دوشنبه احتمال وقوع بارش در سطح استان وجود دارد.
وی درباره وضعیت دمایی ۲۴ ساعت گذشته اظهار کرد: قوچان با منفی ۱۱ درجه سردترین نقطه استان و داورزن با ۱۲ درجه گرمترین ایستگاه گزارش شده است. دمای مشهد نیز روز گذشته حدود ۹ درجه ثبت شد و صبح امروز به منفی ۲ درجه رسید.
مبشری نسب ادامه داد: حداکثر دمای امروز مشهد حدود ۱۱ درجه سانتیگراد پیشبینی میشود و کمینه دما امشب دوباره به منفی ۲ درجه خواهد رسید. روند افزایشی دما تا چهارشنبه ادامه دارد، اما از پنجشنبه و جمعه، کاهش نسبی دما در استان رخ خواهد داد و دما از حدود ۱۱ درجه فراتر نخواهد رفت.
