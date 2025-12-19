خدمتگزار:احتمال وقوع مجدد بهمن در ارتفاعات شیرباد وجود دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، خدمتگزار اظهار کرد: جاده‌های گلبهار باز است، اما به دلیل برودت هوا و لغزندگی مسیرها از تردد در مسیرهای کوهستانی به خصوص در مسیر روستاهای «پایه»، چشمه سبز، دولت آباد و ارتفاعات شیرباد پرهیز کنید.

فرماندار گلبهار بیان کرد: سه خودرو آفرود که وارد این منطقه شده بودند گرفتار بهمن شدند. امروز نیز سه خودرو دیگر در منطقه چشمه سبز گرفتار شرایط جوی شده بودند که امدادرسانی شدند.

وی اظهار کرد: تلفن همراه در منطقه شیرباد آنتن دهی ندارد و با توجه به شرایط جوی و احتمال وقوع بهمن از کوهنوردان می‌خواهیم به این ارتفاعات و دیگر مناطق تفریحی روستای دولت آباد سفر نکنند.