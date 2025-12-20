به گزارش خبرنگار مهر، فرج الله ایلیات ظهر شنبه در رزمایش زمستانه پلیس راه در فرماندهی انتظامی استان سمنان، با بیان اینکه ۳۸ الی ۴۲ کیلومتر از مسیر بزرگراه حرم تا حرم تا پایان سال جاری در محدوده استان سمنان به بهره برداری قرار خواهد گرفت، ابراز کرد: این طرح میتواند از بروز تصادفات جادهای در استان بکاهد.
وی با بیان اینکه پروژه حرم تا حرم از جمله طرحهای مهم عمرانی کشور و استان سمنان است که سالها معطل مانده بود، افزود: خوشبختانه با همدلی و هماهنگیهای خوبی که صورت گرفته این طرح در آستانه بهره برداری قرار دارد.
معاون عمرانی استاندار سمنان در دیگر بخش سخنان خود به طرح ملی قطار برقی تهران - مشهد از طریق استان سمنان اشاره کرد و گفت: اجرای این طرح هم میتواند با توسعه ناوگان ریلی، از بروز تصادفات جادهای در این استان بکاهد.
ایلیات با بیان اینکه سالانه ۲۰ میلیون زائر رضوی از مسیرهای استان سمنان عبور میکنند، گفت: افتتاح طرح بزرگ قطار برقی تهران- مشهد میتواند سالانه تردد نزدیک به ۱۲ میلیون زائر را از جادههای استان سمنان کم کند که خود به کاهش بروز مخاطرات جادهای کمک شایانی خواهد کرد.
وی با بیان اینکه اجرای این طرح در دستور کار قرار دارد، افزود: با توجه به استقبال مردم از ناوگان ریلی و امنیت آن، این طرح دارای توجیه اقتصادی نیز است و امیدواریم به زودی شاهد اجرای آن باشیم.
