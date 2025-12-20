مصرف گاز خانگی در هفته چهارم آذر؛ حدود ۴.۳ میلیارد مترمکعب

به گزارش خبرگزاری مهر، بررسی آمار شرکت ملی گاز ایران نشان می‌دهد در پی افزایش برودت هوا در هفته چهارم آذر و ادامه استفاده گسترده از وسایل گرمایشی، تقاضا در بخش خانگی، تجاری و صنایع جز همچنان بالا باقی ماند.

شنبه، ۲۲ آذر مصرف بخش خانگی، تجاری و صنایع جز به ۵۵۷.۷۲ میلیون مترمکعب رسید و یکشنبه، ۲۳ آذر با افزایش قابل توجه، رقم ۵۸۷.۳۱ میلیون مترمکعب ثبت شد. دوشنبه، ۲۴ آذر مصرف این بخش به ۶۱۰.۵۱ میلیون مترمکعب و سه‌شنبه، ۲۵ آذر با اندکی افزایش به ۶۱۵.۱۲ میلیون مترمکعب رسید.

چهارشنبه، ۲۶ آذر مصرف گاز بخش خانگی، تجاری و صنایع جز به بیشترین رقم هفته، یعنی ۶۴۱.۲۳ میلیون مترمکعب رسید و پنجشنبه، ۲۷ آذر با ۶۳۹.۱۴ میلیون مترمکعب و در پایان هفته، جمعه، ۲۸ آذر با ۶۴۱.۲۲ میلیون مترمکعب تقریباً ثابت ماند.

بر این اساس مجموع مصرف گاز بخش خانگی، تجاری و صنایع جز از ۲۲ تا ۲۸ آذر به حدود ۴ میلیارد و ۳۰۰ میلیون مترمکعب رسید؛ رقمی که نشان‌دهنده ادامه استفاده گسترده گاز در این بخش در نیمه سرد سال است.