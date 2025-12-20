  1. اقتصاد
  2. آب و انرژی
۲۹ آذر ۱۴۰۴، ۱۴:۲۶

مصرف گاز خانگی در هفته چهارم آذر؛ حدود ۴.۳ میلیارد مترمکعب

همزمان با افزایش برودت هوا و تداوم استفاده از وسایل گرمایشی، مصرف گاز در بخش خانگی، تجاری و صنایع جزء در هفته چهارم آذر به حدود ۴ میلیارد و ۳۰۰ میلیون مترمکعب رسید.

به گزارش خبرگزاری مهر، بررسی آمار شرکت ملی گاز ایران نشان می‌دهد در پی افزایش برودت هوا در هفته چهارم آذر و ادامه استفاده گسترده از وسایل گرمایشی، تقاضا در بخش خانگی، تجاری و صنایع جز همچنان بالا باقی ماند.

شنبه، ۲۲ آذر مصرف بخش خانگی، تجاری و صنایع جز به ۵۵۷.۷۲ میلیون مترمکعب رسید و یکشنبه، ۲۳ آذر با افزایش قابل توجه، رقم ۵۸۷.۳۱ میلیون مترمکعب ثبت شد. دوشنبه، ۲۴ آذر مصرف این بخش به ۶۱۰.۵۱ میلیون مترمکعب و سه‌شنبه، ۲۵ آذر با اندکی افزایش به ۶۱۵.۱۲ میلیون مترمکعب رسید.

چهارشنبه، ۲۶ آذر مصرف گاز بخش خانگی، تجاری و صنایع جز به بیشترین رقم هفته، یعنی ۶۴۱.۲۳ میلیون مترمکعب رسید و پنجشنبه، ۲۷ آذر با ۶۳۹.۱۴ میلیون مترمکعب و در پایان هفته، جمعه، ۲۸ آذر با ۶۴۱.۲۲ میلیون مترمکعب تقریباً ثابت ماند.

بر این اساس مجموع مصرف گاز بخش خانگی، تجاری و صنایع جز از ۲۲ تا ۲۸ آذر به حدود ۴ میلیارد و ۳۰۰ میلیون مترمکعب رسید؛ رقمی که نشان‌دهنده ادامه استفاده گسترده گاز در این بخش در نیمه سرد سال است.

فاطمه صفری دهکردی

