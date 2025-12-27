مصرف ۴.۵ میلیارد مترمکعب گاز در بخش خانگی در یک هفته

به گزارش خبرگزاری مهر، بررسی آمار شرکت ملی گاز ایران نشان می‌دهد با وجود تداوم برودت هوا در روزهای پایانی آذر و ابتدای دی، مقدار مصرف گاز در بخش خانگی، تجاری و صنایع جز پس از ثبت رقم‌های بالا در ابتدای این بازه، در روزهای پایانی با کاهش نسبی همراه شده است.

شنبه، ۲۹ آذر ۱۴۰۴ مصرف گاز در بخش خانگی، تجاری و صنایع جز به ۶۶۱.۳۸ میلیون مترمکعب رسید. این رقم یکشنبه، ۳۰ آذر با افزایش ۶۷۲.۱۲ میلیون مترمکعب ثبت شد.

مصرف گاز در دوشنبه، یکم دی در بخش خانگی، تجاری و صنایع جز ۶۵۵.۷۱ میلیون مترمکعب اعلام شد و سه‌شنبه، دوم دی با اندکی افزایش به ۶۵۹.۲۶ میلیون مترمکعب رسید. همچنین چهارشنبه، سوم دی‌، ۶۵۶ میلیون مترمکعب گاز در این بخش مصرف شد.

بر پایه این گزارش، روز پنج‌شنبه، چهارم دی، مصرف گاز بخش خانگی، تجاری و صنایع جز به ۶۳۵ میلیون مترمکعب کاهش یافت و در جمعه، پنجم دی نیز با ثبت رقم ۶۱۳ میلیون مترمکعب، روند کاهشی مصرف در این بخش ادامه داشت.