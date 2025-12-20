  1. استانها
  2. اصفهان
۲۹ آذر ۱۴۰۴، ۱۵:۰۴

موتورسیکلت ۱۳۰۰ cb قاچاق در اصفهان توقیف شد

اصفهان-فرمانده انتظامی شهرستان اصفهان از کشف یک دستگاه موتورسیکلت قاچاق به ارزش ۱۳ میلیارد ریال خبر داد.

سرهنگ احمد نیکبخت در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: مأموران انتظامی از نگهداری یک دستگاه موتورسیکلت سنگین غیرمجاز در یک منزل مطلع و بررسی موضوع را آغاز کردند.

وی افزود: در این راستا مأموران ضمن هماهنگی با مرجع قضائی به محل مورد نظر اعزام و در بازرسی انجام شده از این منزل یک دستگاه موتورسیکلت 1300cb فاقد هرگونه مدارک قانونی و معتبر گمرکی را کشف کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان اصفهان با اشاره به اینکه ارزش موتورسیکلت مکشوفه برابر اعلام کارشناسان مربوطه ۱۳ میلیارد ریال برآورد شده است تصریح کرد: در این رابطه برای فرد متخلف پرونده تشکیل و تحت رسیدگی قانونی قرار گرفت.

